Port Lotniczy Poznań-Ławica z pomocą dla Ukrainy

Lotnisko zwróciło się do partnerów o zaangażowanie w zbiórkę produktów dla uchodźców. Cały transport trafi do magazynów Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Magazyn Międzynarodowych Targów Poznańskich działa od 2 marca.

Zbirka portu lotniczego Poznań-Ławica rozpocznie się w poniedziałek 14 marca.

Pomoc przyjmowana jest na parterze przy wejściu pomiędzy Airlines Service i kantorem.

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym : +48 669 657 674 i +48 669 667 518.

Punkt przyjmuje: koce, pościele, kołdry, poduszki, ręczniki, termosy/kubki termiczne, kosmetyki osobiste (szczoteczka do zębów, pasta do zębów, żel pod prysznic, szampon, itp.), produkty dla dzieci (pieluchy, mokre chusteczki), środki pomocy medycznej: opatrunki, bandaże itp. proszki/płyny do prania i płukania odzieży, gotowe dania w słoikach, m.in.: gołąbki, pulpety, fasolka itp. produkty długoterminowe, takie jak: ryż, kasza, makaron.

Organizatorzy proszą o przekazywanie darów w ujęciu grupowym, czyli na przykład koce, gotowe dania. To ułatwi segregację i transport.