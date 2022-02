POT chce edukować przyszłych pracowników hoteli i firm turystycznych

W siedzibie POT doszło do podpisania porozumienia między POT a Kuratorium Oświaty w Kielcach

Celem współpracy jest wspieranie szkół zawodowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

W spotkaniu uczestniczyli Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, p.o. Prezesa POT Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes POT Marcin Różycki oraz dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Zbigniew Wojciechowski.

- Niezwykle cieszę się, że możemy z wiceprezesem Różyckim podjąć kolejną wartościową inicjatywę. Przede wszystkim dostrzegamy pasję młodzieży do podróży po Polsce. Ponadto ciągle powstają nowe zawody w branży turystycznej, więc chcemy wykorzystać ten moment uruchamiając kierunki kształcenia w naszym województwie. Dobrym przykładem jest technik turystyki wiejskiej turystom - przyznał Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

Przeczytaj także: Odroczone płatności w sklepach stają się standardem. Czas na usługi turystyczne i hotele?

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Pandemia zmieniła trendy podróżnicze Polaków i skłoniła ich do szukania miejsc mniej znanych, z dala od dużych skupisk ludzkich, w których można wypoczywać bezpiecznie. Intencją podpisania tego porozumienia jest również pokazanie, iż warto wiązać swoją przyszłość zawodową z turystyką. Nasz region jest bardzo atrakcyjny, a najczęściej przekonujemy się o tym pokazując go gościom zagranicznym. Nawet w okresie zimowym mamy sporo do zaoferowania miłośnikom nart. Stoki narciarskie w województwie świętokrzyskim są znakomitym rozwiązaniem dla osób, które chcą aktywnie spędzić czas bez dzikich tłumów. Zapraszamy również wiosną i latem, ponieważ świętokrzyskie ścieżki oraz trasy rowerowe przypadną do gustu aktywnym turystom – dodał.

Oferta edukacyjna dostosowana do rynku

Kuratorium Oświaty poprzez podpisane porozumienie będzie jeszcze efektywniej popularyzować kulturę i tradycję regionu, tworzyć nowoczesną ofertę edukacyjną oraz szkolenia z zakresu turystyki dostosowaną do aktualnych potrzeb rynku. Polska Organizacja Turystyczna będzie stanowić dla Kuratorium Oświaty w Kielcach zaplecze merytoryczne oraz źródło cennych informacji, danych oraz statystyk, które będą pomocne w promocji i rozwoju polskiej turystyki.