Pracodawcy chcą wiedzieć, czy pracownicy się zaszczepili

O dostęp do informacji na temat statusu zaszczepienia zatrudnionych zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego przedstawiciele organizacji pracodawców, takich jak m.in. ABSL, Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan. Projekt ustawy na ten temat zostanie skierowany pod obrady rządu i prawdopodobnie trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu – zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Rząd RP powinien dać przedsiębiorcom narzędzia do walki z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Możliwość weryfikacji certyfikatów zaszczepienia pracowników pozwoli na rozsądne, długoterminowe planowanie pracy i właściwą realizację zamówień.

Najbardziej narażony na negatywne skutki sytuacji epidemicznej jest sektor MŚP, stanowiący kręgosłup polskiej gospodarki.

„W naszej ocenie, aby uniknąć kolejnego – niezwykle kosztownego zamrażania całej gospodarki, niosącego za sobą liczne ekonomiczne i społeczne skutki – rząd RP powinien dać przedsiębiorcom narzędzia do walki z rozprzestrzenianiem się wirusa. Pragniemy podkreślić, że prosimy jedynie o określoną w czasie kryzysu pandemicznego możliwość weryfikacji certyfikatów zaszczepienia pracowników” – napisali przedsiębiorcy.

Nie można pozwolić na kolejne lockdowny

Jak tłumaczą, umożliwi to rozsądne, długoterminowe planowanie pracy i właściwą realizację zamówień. W polskim interesie leży, aby strumień zamówień nadal był kierowany do naszych fabryk, które w globalnych systemach produkcji zdobyły zaufanie i są gwarantem jakości oraz terminowości. To samo dotyczy firm świadczących usługi oraz małych i mikroprzedsiębiorców.

Ci ostatni są najbardziej narażeni na negatywne skutki wynikające z sytuacji epidemicznej, gdyż brak pracowników – wynikający z faktu zachorowania bądź kwarantanny – może doprowadzić nawet do całkowitej utraty możliwości prowadzenia działalności. Tymczasem sektor MŚP to kręgosłup polskiej gospodarki.

Apelując o przyznanie dodatkowego uprawnienia, przedsiębiorcy powołują się na doświadczenia innych krajów, m.in. Francji, Włoch czy Izraela.

„Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie można pozwolić sobie na kolejne lockdowny i zamrożenia całych sektorów działalności gospodarczej” – tłumaczą przedsiębiorcy.

Pod apelem podpisali się przedstawiciele szerokiego katalogu branż i sektorów, reprezentujących istotną część środowiska przedsiębiorców i pracodawców.