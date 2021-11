Pracodawcy RP promują gospodarkę obiegu zamkniętego. Ruszyła akcja #GOZchallenge

W Polsce termin „GOZ” jest wciąż mało znany. Jak wynika z badania opinii zrealizowanego przez SW Research – ponad połowa Polaków nie potrafi rozwinąć tego skrótu.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) to świadomość, że wartość surowców, materiałów i gotowych produktów powinna zostać zachowana tak długo, jak to możliwe, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości wytworzonych odpadów. Podstawą tej koncepcji jest tzw. piramida 3U: unikaj, używaj ponownie, utylizuj.

W Polsce termin „GOZ” jest wciąż mało znany – jak wynika z badania opinii zrealizowanego przez SW Research – ponad połowa Polaków nie potrafi rozwinąć tego skrótu. Chociaż mamy problem z nazewnictwem, to z wdrażaniem zasad GOZ w praktyce jest zdecydowanie lepiej. Aż 72 proc. badanych deklaruje, że segreguje wszystkie odpady, a przy tym znaczna większość ocenia, że robi to prawidłowo.

Nie do końca umiemy zapanować nad konsumpcjonizmem

Staramy się także naprawiać zużyte lub zniszczone rzeczy – taką postawę deklarują niemal dwie trzecie Polaków (65 proc.). Najtrudniej jest z pierwszym etapem piramidy 3U, czyli „unikaj” – nie do końca umiemy zapanować nad konsumpcjonizmem. Zaledwie jedna piąta Polaków deklaruje, że na zakupy zawsze udaje się z listą lub planem, a tylko co trzeci zanim pójdzie do sklepu sprawdza, co ma w lodówce. To niestety kończy się tak, że niemal 60 proc. przyznaje, że w domu marnuje się jedzenie.

Aby przemodelować polską gospodarką w kierunku GOZ, należy podejmować działania na różnych poziomach – od świadomych decyzji konsumentów, po dobre praktyki w zakresie GOZ promowane przez władze publiczne, firmy i organizacje pozarządowe. W Polsce pojawia się coraz więcej projektów związanych z ideą GOZ.

– Czas pokazać najlepsze praktyki i wyróżnić liderów - apelują Pracodawcy RP.