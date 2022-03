Prezydent Chełma o budowie centrum dla Ukraińców w dawnym Tesco. Zobacz film!

W nowym hubie komunikacyjnym dla uchodźców z Ukrainy w Chełmie, który powstaje w dawnym Tesco, działał będzie m.in. punkt medyczny, kącik dla dzieci i stanowiska gastronomiczne.

Wojewoda zgodził się na to, by placówka stała się oficjalnie punktem recepcyjnym, więc ma zapewnione finansowanie.

Obiekt ma funkcjonować zgodnie z systemem Triage, czyli procedurą stosowaną w medycynie ratunkowej. Prawdopodobnie będzie chroniony przez Wojska Obrony Terytorialnej.

W dawnym supermarkecie Tesco w Chełmie trwa budowa hubu komunikacyjnego dla uchodźców z Ukrainy. Wykonywane są ostatnie prace porządkowe i montaż sanitariatów. Od 10 marca spodziewane są ograniczenia na parkingu przy dawnym markecie, a także w bezpośredniej okolicy obiektu. Wydzielone zostaną miejsca dla autokarów i innych pojazdów.

Dzięki współpracy miasta z koncernem Salling, właścicielem nieruchomości po dawnym markecie Tesco, w centrum Chełma powstaje dodatkowy punkt noclegowy dla uchodźców z Ukrainy. Powinien być gotowy w ciągu kilku najbliższych dni. Jednorazowo będzie mógł przyjąć nawet 2 tysiące osób. Będzie w nim działał m.in. punkt medyczny, kącik dla dzieci i stanowiska gastronomiczne.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Chełm szuka 800 wolontariuszy

– Wojewoda zgodził się na to, by placówka stała się oficjalnie punktem recepcyjnym, więc mamy zapewnione finansowanie. Zamierzamy uruchomić placówkę w ciągu trzech, czterech dni. Nie będzie to łatwe – tłumaczy Jakub Banaszek, prezydent Chełma.

Jednocześnie prezydent apeluje o pomoc.

– Na cztery zmiany pracy potrzebujemy 800 wolontariuszy. Każdy kto chciałby pomóc, powinien się skontaktować z naszym miejskim sztabem. Chcemy skoordynować współpracę z innymi gminami przygranicznymi, aby właśnie tutaj do Chełma kierowano uchodźców z wszystkich punktów recepcyjnych. Stąd mogą wyjeżdżać dalej – autobusami i pociągami do innych miast w Polsce lub za granicą – tłumaczy Jakub Banaszek.

Prezydent dodaje, że Chełm potrzebuje także wsparcia logistycznego.

– Potrzebujemy kuchenek i lodówek. Możemy je nawet wypożyczyć. Udało nam się zapewnić już część niezbędnych sprzętów, ale potrzeby są ogromne, ponieważ będzie to drugi tak duży punkt w mieście. Oczywiście nadal funkcjonuje centrum pomocy w hali MOSiR, schroniska, bursy i punkt informacyjny na dworcu kolejowym. Natomiast z dawnego Tesco uchodźcy, po otrzymaniu pierwszej pomocy, zostaną rozwiezieni do różnych miejsc docelowych – zapowiada Jakub Banaszek.

Z procedurą stosowaną w medycynie ratunkowej

Prezydent podkreśla, że obiekt ma funkcjonować zgodnie z systemem Triage, czyli procedurą stosowaną w medycynie ratunkowej, która pozwala służbom medycznym na segregację chorych wymagających pomocy w zależności od ciężkości schorzeń bądź obrażeń.

- Zwrócimy się również do Wojsk Obrony Terytorialnej o ochronę terenu, ponieważ przy świadczeniu takiej pomocy pojawia się duży chaos. Chcemy uniknąć sytuacji, w których ktoś się zagubi i przez to nie będzie mógł odjechać transport np. do Warszawy, Lublina czy innego miasta - wyjaśnia Jakub Banaszek.

Prezydent zapowiada, że punkt będzie funkcjonował tak długo, jak będzie potrzebny.

- Dziękuję właścicielom tej nieruchomości, że udostępnili ją nam za darmo. To fantastyczny dar, który wykorzystamy najlepiej jak potrafimy, żeby pomóc potrzebującym - obiecuje prezydent Chełma.