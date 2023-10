2 października zadebiutowała trzecia kolekcja Primark „Breast Cancer Awareness” poświęcona świadomości raka piersi. W asortymencie znalazły się m.in. nowe produkty pooperacyjne.

W ramach tegorocznej kampanii detalista przekaże łącznie 1 milion funtów na rzecz organizacji charytatywnych wspierających walkę z rakiem piersi na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych.

W Polsce Primark przekaże donację w wysokości 50 tys. zł Federacji Stowarzyszeń AMAZONKI.

Klienci również mogą wesprzeć organizację, przekazując dobrowolnie kwotę 5 zł (lub jej wielokrotność) podczas zakupów w sklepach Primark w Polsce.

Zbiórka potrwa do 16 października 2023 roku.

W ramach obchodów Miesiąca Świadomości Raka Piersi, Primark wprowadził na rynek swoją najnowszą kolekcję „Breast Cancer Awareness”. Trzecia już odsłona kolekcji składa się z 32 produktów i obejmuje odzież rekreacyjną, bieliznę nocną oraz produkty kosmetyczne dostępne w dwóch gamach: pooperacyjnej, która obejmuje specjalistyczne produkty opracowane z myślą o kobietach chorujących na raka piersi, oraz solidarnościowej, która ma na celu podnoszenie świadomości raka piersi. Wraz z nową kolekcją, Primark przekaże łącznie 1 milion funtów na rzecz organizacji charytatywnych wspierających walkę z rakiem piersi na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych, w tym darowiznę w wysokości 50 tys. zł dla polskiej Federacji Stowarzyszeń AMAZONKI. Jest to największa w historii darowizna Primark na cele związane z walką z rakiem i jest częścią zobowiązania detalisty do wspierania i wzmacniania pozycji kobiet.

Primark Breast Cancer Awareness. Fot. Mat. pras.

Gama produktów pooperacyjnych została stworzona z myślą o komforcie użytkowania i obejmuje specjalistyczną bieliznę, odzież rekreacyjną i nocną. Cały asortyment opracowano z wykorzystaniem najnowszych innowacji produkcyjnych, mających na celu łagodzenie skutków ubocznych związanych z leczeniem czy przebytą operacją, takich jak tkliwość, uderzenia gorąca i obrzęki. Produkty wyróżniają się m. in. zapięciem z przodu, co ułatwia ich zakładanie, kieszonkami na protezy i brakiem fiszbin. Biustonosze pooperacyjne to między innymi delikatna koronkowa braletka oraz biustonosz typu t-shirt dostępny w kolorze szarym i kremowym. Nowością w tegorocznej kolekcji są biustonosze sportowe oraz kostiumy kąpielowe i bikini. Ceny produktów rozpoczynają się od 22 zł, a kolekcja jest już w sprzedaży w sklepie Primark w warszawskiej Galerii Młociny i będzie dostępna przez cały rok.

Tegoroczna gama solidarnościowa natomiast obejmuje takie produkty jak koszulki, odzież nocną i bieliznę. Ich ceny zaczynają się od 17 zł i będą dostępne dla klientów przez cały październik. Nowością w tegorocznym asortymencie jest różowa bluza snuddie i trzy najpopularniejsze kosmetyki Primark w różowym opakowaniu – podkład nawilżający wzbogacony witaminami, błyszczyk do ust i mgiełka nawilżająca.

Primark Breast Cancer Awareness. Fot. Mat. pras.

Tegoroczna darowizna w wysokości miliona funtów zostanie przeznaczona na zwiększenie świadomości na temat samobadania i zapewnienie światowej klasy badań i usług dla kobiet dotkniętych rakiem, w tym 50 tys. donacji na rzecz Federacji Stowarzyszeń AMAZONKI. AMAZONKI to organizacja zrzeszająca tysiące kobiet, które przeszły leczenie raka piersi. Swoją działalność skupiają na tworzeniu warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach. Ponadto, organizują szkolenia dla wolontariuszek, nazywanych ochotniczkami, a także dla rehabilitantów i psychologów. Organizacja przeprowadza również akcje profilaktyczne oraz edukacyjne w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi.

Oprócz darowizny w kwocie 50 tys. zł Primark zachęca klientów do wsparcia Federacji Stowarzyszeń AMAZONKI w ramach zbiórki przy kasach sklepowych, która będzie prowadzona we wszystkich sklepach w Polsce od 2 do 16 października. Cały dochód ze zbiórki zostanie przekazany na rzecz organizacji charytatywnej.

- Jako marka odpowiedzialna społecznie chcemy wspierać kobiety na każdym etapie ich życia. Po raz kolejny wykorzystujemy skalę naszego biznesu w celu zwiększania świadomości, zbierania niezbędnych funduszy i wspierania usług dla osób dotkniętych rakiem piersi. Trzecia kolekcja „Breast Cancer Awareness” stanowi wyraz naszego dążenia do tworzenia produktów, które nie tylko zapewniają komfort i wsparcie kobietom po operacjach, ale także promują ważność tej kwestii. Jesteśmy niezwykle dumni, że oprócz działań w skali globalnej, podejmujemy też współprace lokalne. Część donacji przeznaczyliśmy na Federację Stowarzyszeń AMAZONKI, dzięki czemu możemy wspólnie działać na rzecz kobiet, które przeszły leczenie raka piersi. Zachęcamy również klientów do włączenia się do akcji poprzez zbiórkę realizowaną w sklepach Primark - powiedział Maciej Podwojski, Head of Sales, CEE w Primark.

Uważamy, iż obowiązkiem każdej kobiety jest profilaktyka. Bardzo ważna jest świadomość własnego ciała, aby móc zauważyć zmiany, które mogą w nim zachodzić. Dotyczy to zarówno comiesięcznego palpacyjnego samobadania piersi i węzłów chłonnych, jak i stawiania się na profilaktyczne badania - zależnie od wieku i zaleceń lekarza jest to mammografia lub USG. Samobadanie piersi powinno być regularną praktyką. Dzięki firmom odpowiedzialnym społecznie takim jak Primark wiedza na temat profilaktyki raka piersi trafia do wielu kobiet, niejednokrotnie ratując im życie - dodał Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

