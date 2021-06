Property Forum Śląsk: Tarnowskie Góry miastem odpornym na tąpnięcia gospodarcze

Przedsiębiorca, mieszkaniec, turysta - to trzy filary strategii rozwojowej Tarnowskich Gór. Pierwszy, czyli biznes może liczyć na wsparcie samorządu, jeśli chodzi m.in. o zwolnienia podatkowe.

- Każdy, kto u nas inwestuje, jest zwolniony na określony czas z podatku od nieruchomości - tłumaczy burmistrz Arkadiusz Czech.

Jeśli chodzi o drugi filar, czyli mieszkańców, to miasto stara się poprawić jakość życia. - Od lat dbamy o to, by zapewnić realizację usług wyższego rzędu i to się udaje. Mówię o kulturze, rekreacji i sporcie oraz atrakcyjnej przestrzeni publicznej, którą przywracamy do dawnej świetności - wylicza burmistrz Tarnowskich Gór.

Trzeci filar, czyli turystyka nabrała wiatru w żagle w 2017 r. poprzez wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Zabytkowej Kopalni Srebra.

- To było wielkie boom, albo wow! Od tego momentu turystyka ruszyła, powstała baza hotelowa i rozwinęła się sieć gastronomiczna. Oferta dla turysty jest dzisiaj bogata - zapewnia burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech.