Związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy protestowali przed Kauflandem we Wrocławiu. Niezmiennie od 2022 roku domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia w marketach oraz w magazynach.

Jednym ze związków zawodowych działających w sieci sklepów Kaufland jest Międzyzakładowa Organizacja OPZZ Konfederacja Pracy.

Związek jest w sporze zbiorowym z pracodawcą, domagając się zwiększenia zatrudnienia w sklepach oraz podwyżek wynagrodzeń i ochrony pracowników.

Domagają się też odszkodowań dla kobiet, które były dyskryminowane w firmie.

Jak informuje wrocławski oddział portalu Wyborcza.pl, przed Kauflandem we Wrocławiu ponownie protestowali związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy. Ponownie, ponieważ po raz pierwszy do protestów doszło w maju 2022 roku. Wówczas pod siedzibą Kaufland Polska przy Armii Krajowej we Wrocławiu pojawiło się tzw. “szare miasteczko" namiotowe. "Dość wyzysku", "Mamy prawa, nie tylko obowiązki" - transparenty z takimi hasłami pojawiły się wtedy pod siedzibą firmy. Związkowcy upominali się m.in. o Jolantę Żołnierczyk, kasjerkę z Żywca, zwolnioną - jak twierdzili - niezgodnie z prawem byłą działaczkę drugiego związku w Kauflandzie - Jedność Pracownicza.

Jak widać związkowcy od ponad roku są w sporze zbiorowym z pracodawcą. Domagają się podwyżek i walki z dyskryminacją płacową kobiet, a także zwiększenia zatrudnienia w sklepach i magazynach oraz wdrożenia procedur antymobbingowych w firmie.

Związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy zapowiadają, że sprawą odszkodowań zajmie się teraz sąd. Twierdzą, że gdyby wszystkie uprawnione wystąpiły z wnioskiem, to kosztowałoby to sieć handlową co najmniej kilka milionów złotych. Związkowcy nie wykluczają, że kolejnym ich ruchem będzie strajk.

Biuro Prasowe Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. przekazało nam oświadczenie w powyższej sprawie. Oto jego treść:

"Nawiązując do informacji rozpowszechnianych przez przedstawicieli OPZZ „Konfederacja Pracy” w mediach społecznościowych oraz prasie, a także podczas zorganizowanej w dniu 9 października manifestacji przed wrocławską siedzibą firmy, pragniemy przedstawić stanowisko sieci Kaufland, aby dać pełen obraz sytuacji. Chcemy jednocześnie podkreślić, że nie zgadzamy się z narracją narzuconą przez Organizację Związkową.

Na wstępie warto zaznaczyć, że zgodnie z aktualnymi przepisami prawa Kaufland nie pozostaje w sporze zbiorowym z OPZZ „Konfederacja Pracy”. Postulaty związkowców nie odpowiadają konwencji sporu zbiorowego. Poinformowaliśmy o tym fakcie zarówno Stronę Związkową, jak i PIP.

Ponadto, główna kontrola PIP, jaka miała miejsce w Kaufland, nie potwierdziła zarzutów publikowanych przez OPZZ „Konfederację Pracy” dotyczących rzekomej dyskryminacji kobiet powracających z urlopów związanych z macierzyństwem. Wszyscy pracownicy Kaufland pracują na tych samych, jasno określonych zasadach. Wynagrodzenie w naszej firmie nie jest zależne od płci, a wyłącznie od kwalifikacji i doświadczenia, które osoba zatrudniona zdobywa, pracując na określonym stanowisku. Osoby powracające do pracy po dłuższej przerwie, np. wynikającej z urlopu rodzicielskiego, mają zagwarantowane to samo stanowisko oraz te same warunki zatrudnienia jak w momencie pójścia na urlop z uwzględnieniem tego, że jeśli w czasie nieobecności pracownika nastąpią podwyżki wynagrodzenia dla danego stanowiska pracy – one również obejmują nieobecnego pracownika. Jedyna różnica w wynagrodzeniu może wynikać z liczby lat przepracowanych na danym stanowisku.

Pragniemy również podkreślić, że nieustannie dbamy o zadowolenie pracowników, którym gwarantujemy konkurencyjne na rynku warunki zatrudnienia i rozwoju. Jako firma stawiamy również na dialog i wzajemne porozumienie. Wobec tego zapoznaliśmy się z postulatami wystosowanymi przez Stronę Związkową i udzieliliśmy na nie oficjalnej odpowiedzi. Mimo że propozycje są niemożliwe do realizacji z uwagi na realia rynkowe lub są prawnie niedopuszczalne, przedstawiliśmy Stronie cztery propozycje terminów spotkań. Na pierwsze dwie otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź z opóźnieniem dwutygodniowym, uniemożliwiającym organizację spotkania, a na dwie dodatkowe – dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Pozostajemy otwarci na współpracę, a także konstruktywny dialog."

