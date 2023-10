Związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy protestowali przed Kauflandem we Wrocławiu. Niezmiennie od 2022 roku domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia w marketach oraz w magazynach.

Jednym ze związków zawodowych działających w sieci sklepów Kaufland jest Międzyzakładowa Organizacja OPZZ Konfederacja Pracy.

Związek jest w sporze zbiorowym z pracodawcą, domagając się zwiększenia zatrudnienia w sklepach oraz podwyżek wynagrodzeń i ochrony pracowników.

Domagają się też odszkodowań dla kobiet, które były dyskryminowane w firmie.

Jak informuje wrocławski oddział portalu Wyborcza.pl, przed Kauflandem we Wrocławiu ponownie protestowali związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy. Ponownie, ponieważ po raz pierwszy do protestów doszło w maju 2022 roku. Wówczas pod siedzibą Kaufland Polska przy Armii Krajowej we Wrocławiu pojawiło się tzw. “szare miasteczko" namiotowe. "Dość wyzysku", "Mamy prawa, nie tylko obowiązki" - transparenty z takimi hasłami pojawiły się wtedy pod siedzibą firmy. Związkowcy upominali się m.in. o Jolantę Żołnierczyk, kasjerkę z Żywca, zwolnioną - jak twierdzili - niezgodnie z prawem byłą działaczkę drugiego związku w Kauflandzie - Jedność Pracownicza.

Jak widać związkowcy od ponad roku są w sporze zbiorowym z pracodawcą. Domagają się podwyżek i walki z dyskryminacją płacową kobiet, a także zwiększenia zatrudnienia w sklepach i magazynach oraz wdrożenia procedur antymobbingowych w firmie.

Związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy zapowiadają, że sprawą odszkodowań zajmie się teraz sąd. Twierdzą, że gdyby wszystkie uprawnione wystąpiły z wnioskiem, to kosztowałoby to sieć handlową co najmniej kilka milionów złotych. Związkowcy nie wykluczają, że kolejnym ich ruchem będzie strajk.

Czekamy na stanowisko Kauflandu w powyższej sprawie...

