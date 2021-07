Przedsiębiorcy popierają francuski mechanizm motywowania niezaszczepionych

FPP: Zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ustawowych, które uzależnią możliwość przebywania w określonych miejscach lub podejmowania określonych czynności od poddania się szczepieniu. W ten sposób osoby zaszczepione uzyskiwałyby praktyczny mechanizm obrony przed naruszeniem ich prawa do ochrony własnego zdrowia przez osoby niezaszczepione. Fot. unsplash.com (Markus Winkler)









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 13 lip 2021 16:03

Uzależnienie dostępu do określonych obiektów i placówek od szczepienia, zmotywuje osoby, które nie chciały się zaszczepić. We Francji, po wprowadzeniu takich rozwiązań, w ciągu kilku godzin na szczepienie zarejestrowało się ponad 900 tys. osób. To pokazuje, że można gwałtownie przyspieszyć realizację programu szczepień, który jest naszą najlepszą obroną przed czwartą falą – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej.