Szef Griffin Real Estate wyjaśnił, że wystarczającym powodem decyzji o pozbyciu się akcji "Rzeczpospolitej" była publikacja przez dziennik artykułu byłego szefa TVP Jacka Kurskiego. Krych postanowił też, że będzie wspierał inne niezależne media.

Przemysław Krych jest szefem Griffin Real Estate prowadzi i jest jednym z największych graczy na polskim rynku nieruchomości.

Poza rozwijaniem biznesu w nieruchomościach i inwestycjach, Krych był akcjonariuszem wydawcy dziennika "Rzeczpospolita".

Naczelny "Rz" Bogusław Chrabota zdecydował się na publikację tekstu byłego szefa TVP, obecnie dyrektora w Banku Światowym.

Po wypromowaniu tekstu Kurskiego na "Rz" spadła krytyka odnosząca się do przyjmowania na łamy człowieka, który według wielu środowisk, w tym medialnym, jest symbolem łamania standardów dziennikarskich.

Przemysław Krych przekazał portalowi wirtualnemedia.pl, że postanowił pozbyć się swoich akcji wydawcy "Rzeczpospolitej", a środki z nich przekazać m.in. jako darowiznę Fundacji "Gazety Wyborczej", która ma wspierać dziennikarstwo śledcze oraz fundację Jerzego Wójcika - Media Liberation Fund.

Krych zastrzegł, że jedynym i wystarczającym powodem decyzji o zbyciu akcji była publikacja przez „Rzeczpospolitą” tekstu Jacka Kurskiego.

Artykuł Kurskiego „Wiosenne spotkania w cieniu wojny” dotyczył polityki Banku Światowego w obliczu wojny w Ukrainie. Naczelny „Rzepy” opatrzył tekst bliskiego współpracownika szefostwa PiS komentarzem, że publikacja nie oznacza zmiany opinii na temat "osobistej odpowiedzialności autora za długoletnie dewastowanie polskiej telewizji publicznej i atmosferę politycznego hejtu”.

Po ukazaniu się publikacji, mimo wcześniejszego promowania tekstu Kurskiego, Chrabota zdementował informacje, jakoby były szef TVP miał zostać stałym współpracownikiem redakcji. W rozmowie z wirtualnemedia.pl przeprosił za tę publikację. Krych jednak sposób, w jaki naczelny gazety przeprosił za zaproszenie Kurskiego na łamy "Rz" uznał za kabotyńskie.

- To nie jest kompas moralny, który ja chciałbym widzieć w firmie, w której mam zainwestowane pieniądze – wyjaśnił Przemysław Krych.

- Podjąłem więc decyzję, żeby zrestrukturyzować swoje zaangażowanie, dyskutując z przyjaciółmi, jak można by to zrobić, żeby tę niegodziwość przekuć na coś dobrego - wymyśliłem, żeby tymi akcjami, wesprzeć dwa (dziennikarskie) przedsięwzięcia – dodaje, cytowany przez wirtualnemedia.pl.

Krych nie zamierza ujawniać wartości przekazanego pakietu, choć - jak ocenia - będzie znacząca dla organizacji, które te darowizny otrzymają.

Spory Krycha z Kurskim

Przypomnijmy, że w czasie, kiedy TVP była pod szefostwem Jacka Kurskiego, „Wiadomości” wyemitowały materiał, w którym informując o wpłacie przez małżeństwo Krychów sporych wpłat na kampanię wyborczą Szymona Hołowni przypomniano, że Krych od grudnia 2017 do połowy 2018 roku był tymczasowo aresztowany. Prokuratura stawiała wtedy Krychowi zarzut wręczenia 1 mln zł łapówki. Przemysław Krych wystąpił z pozwem przeciw TVP po tym materiale, a w marcu 2023 roku „Wiadomości” przeprosiły go za wykorzystanie jego wizerunku oraz podanie nieprawdziwych informacji. W przeprosinach znalazło się wycofanie z tezy, według której działalność biznesowa Krycha „budziła ogromne wątpliwości”, a on sam był postacią „tkwiącą w podejrzanych interesach”.

Sam Krych w wywiadzie dla onet.pl (2021) przekazał też, że po aresztowaniu dostał ofertę korupcyjną w wysokości 1,5 mln euro w zamian za załatwienie spokoju w specsłużbach i prokuraturze.

