Przez błąd w tarczy antykryzysowej część firm ominie pomoc

Przepisy składające się na tarczę antykryzysową nie zniosły obowiązku pracodawców do wypłacenia wynagrodzenia osobie na zwolnieniu lekarskim przez pierwsze 33 dni. Firmy będą musiały wypłacić pracownikom wynagrodzenie, gdy nie przyjdą oni do pracy. To dramat dla przedsiębiorstw, które straciły kontrakty za granicą i ściągają swoich ludzi do kraju.

Przypomnijmy, szef MSWiA Mariusz Kamiński, podkreślał nie można dopuścić, żeby obywatele przyjeżdżający do Polski z krajów, gdzie poziom zakażeń jest wyższy, mogli swobodnie przekraczać granice. Od 27 marca dwutygodniowa kwarantanna obejmuje zatem także pracowników delegowanych. A zatrudniające je firmy wytykają lukę w dopiero co podpisanej przez prezydenta tarczy antykryzysowej.

- Delegowani wracają „na tarczy”, do której wkradł się błąd. Przewidziano w niej prawo do zasiłku chorobowego dla pracowników poddanych kwarantannie, ale w praktyce nikt go nie otrzyma. Nikt, prócz tych kilku osób, które zdążyły już przechorować 33 dni przed kwarantanną. To uderzy we wszystkie firmy, ale najbardziej w te, w których 100 proc. załogi będzie musiała pozostać w domach. Tysiące przedsiębiorstw upadnie – komentuje Marek Benio, wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy.

