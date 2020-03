Przez brak działań CSR firmy tracą klientów i pracowników

Firma, która nie czuje odpowiedzialności środowiskowej i nie dba o swój wizerunek, ponosi straty biznesowe i kadrowe. 58 proc. Polaków unika kupowania produktów firm, które mają negatywny wpływ na otoczenie społeczne, a 52 proc. kandydatów przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu, bierze pod uwagę opinie o firmie zamieszczone w Internecie. Zdają sobie z tego sprawę mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Z raportu EFL „CSR w MŚP. Pod lupą” wynika, że aż 94 proc. przedstawicieli sektora MŚP prowadzi działania CSR skierowane do pracowników, a 89 proc. do klientów.

- Przedsiębiorstwa nie prowadzą swojego biznesu w próżni, lecz są zależne zarówno od otoczenia makro jak i mikroekonomicznego. Obecnie są pod wpływem wielu czynników negatywnych takich jak perspektywa kryzysu światowego, inflacja czy podwyżki cen energii. Z drugiej strony na znaczeniu zyskują miękkie czynniki jak relacje z pracownikami, klientami, dostawcami. Te coraz częściej stanowią obszary działań realizowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Ma to znaczenie między innymi z uwagi na obecny rynek pracy – deficytowy pod względem zasobów obszar, który może stać się kluczowy dla biznesu w obliczu zmian demograficznych i oczekiwań najmłodszych pokoleń co do zachowania marek i wartości, jakie wyznają. Dlatego tak istotna jest odpowiedzialność społeczna i środowiskowa nie tylko wielkich korporacji, ale mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – zwraca uwagę Radosław Woźniak, prezes EFL.

Zakupy zmieniają świat

Raport „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” dostarcza nam informacji na temat świadomości środowiskowej i oczekiwań konsumentów wobec firm. Co trzeci Polak wie, że poprzez swoje decyzje zakupowe może realnie wpływać na zmiany na świecie. Dla porównania, w opinii 30 proc. taką rolę odgrywają przedsiębiorstwa, a 22 proc. zapytanych uważa, że rząd centralny. W praktyce działania klientów wyglądają jeszcze bardziej zdecydowanie. Ponad połowa, 58 proc., unika kupowania produktów firm, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko, a 56 proc. przykłada wagę do tego, w jaki sposób produkty, które kupują, oddziałują na społeczeństwo i ekologię.

Jedną z branż, które są dzisiaj pod ogromną presją oczekiwań społecznych, jest branża hotelowa. – Weźmy na przykład pod uwagę zużycie i recykling plastiku czy przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Nasi goście stają się coraz bardziej wrażliwi na te kwestie. Wprawdzie to zainteresowanie wyraźnie zauważamy u 5-10 proc. naszych klientów, ale działania we wspomnianych obszarach wizerunkowo mogą oddziaływać na dużo większą grupę społeczną. Tu oczywiście chodzi o coś więcej niż marketing, ważne są konkretne działania i ich komunikowanie. To obszary zarządzania ważne dla każdej firmy zarówno z powodów odpowiedzialnościowych, jak i finansowych – mówi Katarzyna Nowak, menedżer ds. komunikacji i CSR w Grupie Hotelowej Orbis i Accor w Europie Środkowo-Wschodniej.