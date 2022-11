Z powodu wojny wywołanej przez Rosję w Ukrainie, firma Inglot straciła ponad 6 proc. prognozowanych przychodów.

Polskie firmy szukają nowych rynków zbytu, by odrobić straty wywołane przez wojnę w Ukrainie.

Właściciele firm kosmetycznych nie ukrywają, że wojna wpłynęła na ich biznesy i spowodowała konkretne straty.

Z powodu wojny wywołanej przez Rosję, straciliśmy ponad 6 proc. prognozowanych przychodów – przyznał Zbigniew Inglot, prezes firmy Inglot znanej na całym świecie ze swoich makijażowych kolekcji.

Firma, jak większość polskich producentów kosmetyków, po wybuchu wojny wstrzymała sprzedaż do Rosji. Straciła także udziały na Ukrainie i w innych krajach regionu.

Z raportu sektorowego PKO BP wynika, że Rosja, do której w I kwartale 2022 r. trafił eksport o wartości 107 mln euro, była 5. rynkiem docelowym polskiej branży kosmetycznej. Udział eksportu kosmetyków do tego kraju zmniejszył się z 8,7 proc. w I kwartale 2021 r. do 5,7 proc. w I kwartale 2022 r., a wartość wysyłanych produktów spadła o 35 proc. rok do roku. (w I kwartale 2022 r. eksport spadł o 14,7 proc. r/r, natomiast w II kwartale 2022 r. o 56,6 proc. r/r).

Ukraina znajdowała się na 10. pozycji wśród odbiorców polskich kosmetyków z 3 proc. udziałem – w tym przypadku wartość eksportu spadła o 32 proc.

