PTAK gotowy przeznaczyć hale EXPO na szpital polowy

Dodano: 24 mar 2020 17:18

– Jesteśmy gotowi, w przypadku nasilającej się pandemii koronawirusa, przekazać do dyspozycji władz w sposób całkowicie niekomercyjny obiekt PTAK Warsaw Expo znajdujący się w Nadarzynie na utworzenie szpitala polowego, tak jak zrobiono to we Włoszech, Hiszpanii czy Stanach Zjednoczonych – deklaruje Tomasz Szypuła, prezes zarządu PTAK Warsaw Expo.