Rafał Sonik: Wspieramy Ukraińców, ale uważajmy, żeby nie wypalić się zbyt szybko Autor: PropertyNews.pl Dodano: 09-03-2022 13:23 | Aktualizacja: 09-03-2022 13:36

Ukraina jeszcze nigdy wcześniej nie była tak blisko naszych serc. Dzięki zaangażowaniu tysięcy Polaków, uchodźcy wojenni z Ukrainy otrzymują wsparcie. Pamiętajmy, że to zaledwie pierwsza odsłona tego kryzysu humanitarnego. Już wkrótce musimy być gotowi na udostępnienia lokum i zaoferowanie potrzebującym pracy. Nie wypalmy się zbyt szybko – zaapelował Rafał Sonik, prezes Gemini Holding.

„Dziś zdajemy egzamin z fundamentalnych wartości, takich jak solidarność i szacunek wobec bliźniego. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu tysięcy Polaków, uchodźcy wojenni z Ukrainy – głównie matki z dziećmi, otrzymują wsparcie i najpotrzebniejsze rzeczy. Pamiętajmy, że to zaledwie pierwsza odsłona tego kryzysu humanitarnego. Już wkrótce musimy być gotowi na udostępnienia lokum i zaoferowanie potrzebującym pracy. Nie wypalmy się zbyt szybko i umiejętnie gospodarujmy energią, przekładając posunięcia efektywne nad efektowność. Nasze zaangażowanie będzie potrzebne na kolejne miesiące – napisał na Facebooku Rafał Sonik, prezes Gemini Holding.

Pomoc ukraińskim sierotom

Fundacja Demos i Stowarzyszenie SIEMACHA, z którym Rafał Sonik jest związany od blisko 30 lat, mają obecnie pod swoimi skrzydłami około 1000 dzieci, które wraz z opiekunami uciekły z kraju przed wojną. Organizacje skupiły się na pomocy ukraińskim sierotom, a także dzieciom niepełnosprawnym.

„To właśnie do ich placówki w Odporyszowie dostarczamy niezbędne dla dzieci środki i materiały. Przed nami dni wielkiego niepokoju, ale mimo tego postarajmy się zachować zdrowy rozsądek, troszczyć się o potrzebujących i na tyle, na ile jest to możliwe zło dobrem zwyciężać” – pisze Rafał Sonik.

SIEMACHA dla dzieci z domu dziecka w Chersoniu na Ukrainie

SIEMACHA już od wojny w Donbasie w 2014 r., współpracuje z Ukrainą. W ośrodku SIEMACHY w Odporyszowie k. Tarnowa spędzali turnusy rekonwalescencyjne żołnierze ukraińscy wraz z rodzinami.

– Nigdy dotąd w historii SIEMACHY nie otworzyliśmy placówki w ciągu 24 godzin. Nadzwyczajne okoliczności okrutnej wojny sprawiły, że właśnie się to stało. Dziewięcioro dzieci z domu dziecka w Chersoniu na Ukrainie, oddalonego od Odporyszowa o prawie 1,2 tys. km jechały do nas tydzień. Już są bezpieczne. Nasza pomoc jest systemowa, długofalowa i skuteczna. Przygotujemy dla nich miejsce na długoterminowy pobyt – zapewnia Justyna Łukawska ze Stowarzyszenia SIEMACHA.

Poza tym stowarzyszenie przygotowuje także nową placówkę dla dzieci niepełnosprawnych oraz dodatkowe miejsca noclegowe dla dzieci okresowo wymagających opieki.

Partnerzy chcą zaoferować uchodźcom miejsca pracy

Organizacja działa także w stworzonym 4 marca centrum pomocy uchodźcom przy ul Śniadeckich 5. Jest to wspólny projekt krakowskiego MOPS-u, SIEMACHY oraz wielu przedsiębiorców zachęcanych do pomocy przez Rafała Sonika, a także wieloletnich partnerów stowarzyszenia, do których należą m.in.: Sokołów, Awiteks, Plantin, Amplus, POLAN.

– Centrum pomaga codziennie przez całą dobę 200 osobom z Ukrainy, w znakomitej większości matkom z dziećmi. W najbliższych dniach uruchomimy kolejne. Naszą misją jest zapewnienie uchodźcom w krótkim okresie: zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej i prawnej oraz pomocy w znalezieniu mieszkania czy zatrudnienia. Zarówno nasze stowarzyszenie, jak też nasi partnerzy chcą zaoferować miejsca pracy – informuje Justyna Łukawska.

Każdy może pomóc w tym zadaniu. Co jest potrzebne?

- Koce, śpiwory, poduszki, pościel. Nie mamy też pralek i suszarek i innych urządzeń AGD - wylicza Justyna Łukawska.

Chętni mogą też wspierać działania Siemachy, przekazując darowiznę na rachunek: 35 1020 2892 0000 5602 0238 8544

Warto pamiętać, że jest okres rozliczeniowy PIT. Można przekazać swój 1% podatku dla SIEMACHY. KRS: 0000207304