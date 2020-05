Rodzinne biznesy walczą o przetrwanie

Na polu walki z koronawirusem są firmy, które wyróżniają się wyjątkową determinacją i wolą przetrwania. To firmy rodzinne. - Te biznesy mają zapisaną wielopokoleniowość w swoim DNA, to daje im siłę do przetrwania - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego.

W Polsce funkcjonuje 828 tys. firm, które określa się jako firmy rodzinne. Są to zazwyczaj firmy małe i średnie, często z najbardziej narażonych na skutki pandemii koronawirusa branż, które obecnie mierzą się z największym w swojej historii kryzysem.

Pod względem stricte biznesowym walka z tym kryzysem niczym nie różni się w firmach rodzinnych i tych, w których tego czynnika rodzinności nie ma. Wszyscy walczą o utrzymanie płynności finansowej i przetrwanie na rynku. Opracowują różne warianty działań, analizują zmianę łańcuchów dostaw, zwiększenie poziomu efektywności, szukają oszczędności. Jednak właścicieli firm rodzinnych wyróżnia systemowe podejście do zarządzania swoim biznesem.

- To jest właśnie to, co oprócz samego wątku biznesowego pozwala rodzinom biznesowym przezwyciężać najtrudniejsze kryzysy i budować swoje firmy na pokolenia. To właśnie to systemowe spojrzenie na firmę, uważność przez pryzmat pięciu obszarów: firmy, rodziny, przywództwa, majątku, otoczenia – mówi Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego.

