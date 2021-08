Rodzinne Inwestycje wzmacniają bezpieczeństwo na Mazurach

Współpraca marki Rodzinne Inwestycje i Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pozwoli na zakup najnowocześniejszego sprzętu ułatwiającego codzienne obowiązki ratowników tj. pianek do nurkowania, suchych skafandrów, drobnego sprzętu ratowniczego, wyposażenia toreb ratowniczych, a także na pokrycie kosztów związanych z naprawami łodzi ratowniczych i samochodów służbowych.

- Bardzo cieszymy się, że możemy wesprzeć bezpieczeństwo w kluczowym dla nas regionie, jaki stanowią Mazury. Mamy świadomość wielu zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą. A bezpieczeństwo, nie tylko finansowe, stanowi jedną z najwyższych wartości wpisanych w DNA marki Rodzinne Inwestycje - mówi Jakub Węglarski, dyrektor marketingu Rodzinne Inwestycje.

Kiedy w walce o ludzkie życie liczą się sekundy, sprzęt ma niebagatelne znaczenie.

- Nasza praca i poświęcenie czasami może nie wystarczyć, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie w postaci profesjonalnego sprzętu ratowniczego, używanego na co dzień przez mazurskich ratowników. Takie działania mogą ocalić ludzkie życie, a tego nie da się wycenić. Wsparcie MOPR przez firmy

i marki takie jak Rodzinne Inwestycje, jest niezwykle istotne z punktu widzenia ludzi mieszkających i wypoczywających na Mazurach - mówi Jarosław Sroka, dyrektor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

