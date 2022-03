Nawet 60 proc. majątku najbogatszych rosyjskich gospodarstw domowych jest trzymane za granicą.

Rosyjscy bogacze od lat inwestują w luksusowe nieruchomości w Europie Zachodniej i USA. Robią to często za pomocą spółek fasadowych, co zapewnia im anonimowość, a w razie nałożenia sankcji – ich ominięcie.

W Europie Eldorado dla pieniędzy rosyjskich oligarchów przez lata był Londyn, w którym całe dzielnice mają być wykupione są przez rosyjskich oligarchów.

Rosyjska inwazja na Ukrainę spotkała się ze zdecydowaną reakcją międzynarodowej społeczności. Unia Europejska i USA, a także Wlk. Brytania, Australia i Japonia nałożyły na Federację Rosyjską sankcje, mające ograniczyć środki agresora i tym samym uniemożliwić kontynuację działań zbrojnych. Sankcje uderzyły m.in. w Centralny Bank Federacji Rosyjskiej i drugi co do wielkości bank w Rosji - VTB Bank, a także personalnie w samego Władimira Putina, którego aktywa zostały zamrożone w UE, USA i Wlk. Brytanii.

Zestaw sankcji

– Dzięki tej koordynacji wspólnie zaprojektowaliśmy, opracowaliśmy i wdrożyliśmy w rekordowym czasie zestaw sankcji, które pokazują naszą determinację, by zmusić Putina do zapłacenia ceny. (...) Dzięki tym środkom bank centralny nie może wykorzystać znacznej części swoich rezerw do obrony rubla, który obecnie traci na wartości. (...) Znaczące banki komercyjne są odcięte od rynków światowych i SWIFT, co ogranicza ich zdolność do finansowania gospodarki. Giełda pozostaje zamknięta od początku tygodnia. Zachodnie firmy jedna po drugiej ogłaszają własne działania, wstrzymując produkcję, inwestycje i sprzedaż – mówiła w piątek 4 marca, we wspólnym oświadczeniu z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, szefowa KE Ursula Von der Leyen.

Na blokadach transakcji nie poprzestano i zaczęła się konfiskata majątków pro-kremlowskich oligarchów. W ciągu ostatnich kilku dni Francuzom i Niemcom udało się przejąć luksusowe superjachty należące do rosyjskich miliarderów. Francuscy celnicy w miejscowości La Ciotat zajęli jacht szefa koncernu Rosnieft Igora Sieczyna, bliskiego współpracownika Putina, a służby celne w Niemczech zatrzymały jacht zbliżonego do Kremla miliardera Aliszera Usmanowa. Włochy skonfiskowały majątek Rosjan wart 143 mln euro w postaci luksusowych jachtów i willi.

Rosyjscy bogacze inwestują w luksusowe nieruchomości

Konfiskata majątków rosyjskich miliarderów może jednak nie być taka prosta, a sam Zachód musi się przygotować na miesiące, jeżeli nie lata gorzkich rozliczeń ze swojego wkładu w budowę rosyjskiej kleptokracji. Jak przytacza Reuters, szacuje się, że 60 proc. bogactwa najbogatszych rosyjskich gospodarstw domowych jest trzymane za granicą. Rosyjscy bogacze od lat inwestują w luksusowe nieruchomości w Europie Zachodniej i USA. Robią to często za pomocą spółek fasadowych, co zapewnia im anonimowość, a w razie nałożenia sankcji – ich ominięcie.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden obiecuje surowe sankcje uderzające w Rosję, które objąć mają przejmowanie jachtów, rezydencji i innych aktywów rosyjskich oligarchów. Sceptyczni co do jego obietnic są jednak sami przedstawiciele branży nieruchomości. I nie chodzi bynajmniej o kwestionowanie samej intencji, ale realność sukcesu takich działań.

Chociaż sankcje uchwalone przez administrację Obamy w odpowiedzi na aneksję Krymu przez Rosję w 2014 roku sprawiły, że rosyjscy nabywcy nieruchomości mieszkalnych w USA w dużej mierze zniknęli, a uchwalona w 2020 roku ustawa upoważniła Departament Skarbu do walki z oszustami podatkowymi, kleptokratami, terrorystami i wszelkiej maści przestępcami wykorzystującymi fasadowe firmy do ukrywania i prania aktywów, nie rozwiązało to problemu.

Jak kraj długi i szeroki rosyjski pieniądz przepływa przez amerykańskie nieruchomości od kilku dekad, a przepisom z 2020 roku – jak mówi cytowany przez NBC News Louise Shelley, dyrektor ponadnarodowego centrum przestępczości i korupcji na Uniwersytecie George'a Masona, wciąż brakuje rygorystycznego podejścia chociażby do kwestii raportów składanych przez pośredników nieruchomości.

2,3 mld dolarów wyprane przez amerykańskie nieruchomości

W rzeczywistości na obecną chwilę rząd niewiele może zrobić, aby dowiedzieć się, kto jest właścicielem takich nieruchomości w USA. Według szacunków raportu opublikowanego przez Global Financial Integirty, przytaczanych przez NBC News, tylko na podstawie spraw zgłoszonych w ciągu ostatnich pięciu lat, ponad 2,3 mld dolarów zostało wypranych przez amerykańskie nieruchomości. Od Florydy, przez Cleveland po Nowy Jork – nieruchomości rosyjskich oligarchów często schowane są pod siecią wspomnianych firm fasadowych.

Rosyjski pieniądz płynie do USA od czasów rozpadu Związku Radzieckiego. Rosyjscy kleptokraci i urzędnicy KGB mieli przelewać miliardy dolarów na prywatne konta w Europie i USA w czasach schyłku ZSRR. Kiedy w 2001 roku Stany Zjednoczone uchwaliły Patriot Act – ustawę nakładającą obowiązek ujawniania głównych transakcji bankowych, majątki trzymane w bankach zostały ulokowane w nieruchomościach i dobrach luksusowych – oczywiście pod firmami-przykrywkami.

Rosjanie zalali Manhattan

W latach 2006-2007 nastał boom nieruchomościowy, a Rosjanie zalali Manhattan swoimi inwestycjami. Kupowali całe piętra w Plaza Hotel, rekordy sprzedaży padały w Time Warner Center i 15 Central Park West. The Washington Post pisał o jednym z rosyjskich oligarchów, sojuszniku Władimira Putina, Olegu Deripaska (którego nazwisko padało wielokrotnie w śledztwach dotyczących Rosji i byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa) i jego powiązaniach z domem w dzielnicy Greenwich Village na Manhattanie, pomimo tego, że sam w USA nie był od wielu lat.

Po zakupie dziesiątków mieszkań na Manhattanie, rosyjscy miliarderzy swoją uwagę mieli zwrócić w kierunku Florydy. Przytaczany przez NBC News raport Reuters Review z 2017 roku wykazał, że co najmniej 63 osoby z rosyjskimi paszportami lub adresami kupiły nieruchomości o wartości co najmniej 98,4 mln dolarów w siedmiu luksusowych wieżowcach Donalda Trumpa na południu Florydy. Co najmniej 703 właścicieli 2044 lokali w siedmiu budynkach Trumpa było spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, co dawało im możliwość ukrywania prawdziwej tożsamości właścicieli tychże nieruchomości. NBC News wskazuje również Cleveland jako kolejne potencjalne miejsce zalane rosyjskimi pieniędzmi i wpływami.

Londongrad

Ale to nie Nowy Jork czy Floryda wydają się być najsłabszym ogniwem w walce Zachodu z wpływami rosyjskimi. W Europie Eldorado dla rosyjskich oligarchów przez lata był Londyn za sprawą bardzo łagodnych przepisów kontroli źródeł inwestowanych w Wlk. Brytanii pieniędzy. – Rosjanie zainwestowali w Wielkiej Brytanii ponad 27 mld funtów. Przyjeżdżają do niej do banków, robią zakupy, wysyłają swoje dzieci do szkół, korzystają z sądów – wylicza Reuters za danymi rządowymi. Wśród luksusowych posiadłości należących do rosyjskich miliarderów są między innymi Witanhurst House czy Eden House w londyńskim Highgate, a to tylko wierzchołek góry lodowej.

Od inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego, Wielka Brytania nałożyła sankcje między innymi na samego Putina, a także jego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa oraz czterech białoruskich urzędników wojskowych. Wśród oligarchów, których objęły sankcje jest przemysłowiec Alisher Usmanov oraz były wicepremier Igor Shuvalov (jeden z posiadłością wartą 48 mln funtów, drugi z dwoma luksusowymi apartamentami w centralnym Londynie o wartości 11 mln funtów).

Na celowniku krytyków brytyjskiego rządu, którzy zarzucają mu opieszałość znalazł się również Roman Abramowicz, niebawem już były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea oraz właściciel wielu luksusowych nieruchomości na terenie Wlk. Brytanii.

W rzeczywistości jednak objęcie sankcjami rosyjskich oligarchów może zająć miesiące, jeżeli nie lata. – Ministerstwo spraw zagranicznych i Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) nie były w stanie udowodnić, że istnieją „uzasadnione podstawy” do objęcia sankcjami najbardziej prominentnych oligarchów w Wielkiej Brytanii, ponieważ nie udało im się powiązać ich finansów z reżimem Putina – napisał dziennik The Times 3 marca cytowany przez PAP.

Jak zauważa Oliver Bullough, autor książki „Lokaj świata: jak Wielka Brytania stała się sługą oligarchów, oszustów podatkowych, kleptokratów i przestępców” na łamach Politico, finansowe związki Londynu z Moskwą sięgają znacznie wcześniej niż roku 1991 i upadku Związku Radzieckiego. Już w latach 50. XX wieku ZSRR trzymał depozyty w londyńskim banku z obawy przed ich ewentualnym zamrożeniem w USA. Sowieckie instytucje ukrywały swoje transakcje za firmami fasadowymi, które - jak wskazuje Politico - rejestrowane były np. w takich miejscach jak wyspa Jersey. Dziennik idzie dalej powołując się na powszechne przeświadczenie, jakoby niezauważalnie swoje majątki przemieszczać miało KGB dzięki możliwościom, jakie dawały im dyskretne systemy brytyjskich terytoriów zamorskich czy np. Szwajcarii. Praktyki ustanowione jeszcze w połowie XX wieku były kontynuowane również przez nowobogackich oligarchów po upadku Związku Radzieckiego, którzy zresztą często wywodzą się ze środowiska sowieckiej elity rządzącej.

W latach po II wojnie światowej Wlk. Brytania, utraciwszy status imperium z otwartymi rękoma witała pieniądze płynące ze Związku Radzieckiego, w latach 90. - wykorzystała moment, w którym USA i Szwajcaria zaczęły prześwietlać nieudokumentowane majątki, tylko wzmacniając swoją pozycję, jako miejsca przyjaznego rosyjskiemu pieniądzowi.

Przez lata brytyjski urząd rejestrujący spółki, Companies House, pozwalał na zakładanie firm przy braku jakiejkolwiek kontroli informacji, stając się de facto głównym dostawcą spółek fasadowych wykorzystywanych do prania brudnych pieniędzy z Rosji. Brak nacisku na dostarczanie wiarygodnych informacji o właścicielu spółki działał jak świetna zachęta to inwestowania w brytyjskie nieruchomości. Luksusowe dzielnice Londynu, takie jak Belgravia, Knightsbridge czy Highgate w znacznej mierze należą właśnie do bogatych Rosjan.

Jeszcze więcej rosyjskich pieniędzy napływać ma do brytyjskich rajów podatkowych, w tym na Kajmany i Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

