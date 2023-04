Rozpoczyna się XV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress). Potrwa do najbliższej środy, a wśród dyskusji nie zabraknie tematów dotyczących nieruchomości. Trwa właśnie sesja inauguracyjna tegorocznego kongresu.

EEC odbywa się w dniach się 24-26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

O godzinie 10.00 rozpoczął wie XV Europejski Kongres Gospodarczy. W sesji inauguracyjnej biorą udział:

Wojciech Kuśpik , prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego

, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego Bogumił Sobula , wiceprezydent Katowic

, wiceprezydent Katowic Jarosław Wieczorek , wojewoda śląski

, wojewoda śląski Kazimierz Karolczak , przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego

Gości Kongresu powitał po 10.00 Wojciech Kuśpik, prezes PTWP, pomysłodawca i inicjator EEC, pokrótce przedstawiając ideę tegorocznego spotkania ludzi biznesu, polityki i nie tylko.

Wojciech Kuśpik, prezes PTWP na EEC 2023 / fot. PTWP

- Ramy kongresowego dialogu wyznaczają najważniejsze trendy widziane z perspektywy europejskiej - podkreślił Wojciech Kuśpik.

Na tegorocznym kongresie nie może zabraknąć wątku Ukrainy. - Solidarność z krajem, który walczy o wartości wolnego świata, będzie towarzyszyć m.in. tematom związanym z odbudową tego kraju. Dlatego zachęcamy do rozmów z naszymi ukraińskimi gośćmi - zachęcał inicjator EEC.

Fundamentem kreatywnej gospodarki pozostaje dialog. Zachęcam do wsłuchiwanie się w głosy wszystkich stron. Życzę dobrze spędzonego czasu na EEC w Katowicach - zakończył swoje wystąpienie prezes PTWP.

Gości przywitał także w imieniu Marcina Krupy, prezydenta Katowic, jego zastępca Bogumił Sobula.

Kongres to zawsze okazja, żeby wybiec w przyszłość. Staramy się przewidzieć to, co będzie się działo.

- Pandemia, wojna w Ukrainie, kwestie klimatyczne, kryzys gospodarczy, sztuczna inteligencja, Internet rzeczy - to faktory, które trwale wpłynęły na to, co działo się w ostatnich 15 katach - podkreślił wiceprezydent Kartowic. Dodał też, że musimy się dostosowywać do rzeczywistości, ale nie bylibyśmy ludźmi kreatywnymi, gdybyśmy nie próbowali na tę rzeczywistość wpływać. - Liczę, że także w tym roku tak właśnie będzie na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym - podsumował Bogumił Sobula.

- Jednym z najważniejszych aspektów dziś jest kwestia bezpieczeństwa. Mówimy tu m.in. o bezpieczeństwie gospodarczym, które także tu będziemy podejmować - podkreślił z kolei wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Nazwa i tytuł kongresu mówi o nowoczesnej europejskiej gospodarce w nowym świecie. Tak, ostatnie lata doprowadziły do tego, że żyjemy w nowej rzeczywistości, z wyzwaniami, które trzeba czym prędzej podjąć - ocenił śląski wojewoda.

Jarosław Wieczorek podkreślił także problemy związane z polityką zdrowotną, bezpieczeństwem cyfrowym i energetycznym. - Życzę, żeby konkluzje po Kongresie mogły być wdrażane na poziomie województwa śląskiego, Polski i Europy - życzył zebranym wojewoda.

Kazimierz Karolczak, prezes zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zauważył, że słowem, które opisuje dzisiejszy świat jest konkurencja. Jednocześnie powstanie Metropolii pokazuje, że można współpracę miast i gmin przedłożyć ponad tylko konkurowanie.

To dobra droga i chcemy ją wykorzystywać do współpracy w kolejnych zadaniach, aż poczujemy, że żyjemy w jednym mieście, dwumilionowej Metropolii Katowice - akcentował Kazimierz Karolczak..

Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, zaznaczył obecność i powitał m.in. gości EEC 2023 z Ukrainy i Emiratu Abu Zabi, gdzie województwo śląskie ma swoje przedstawicielstwa, a także z Czech i regionów Trójkąta Weimarskiego.

To współpraca, którą realizujemy w praktyce. Bardzo dobre spotkania, wymiana młodzieży, wymiana gospodarcza i możemy współpracować na poziomie regionalnym - podkreślił górnośląski marszałek.

Zaznaczył, że na EEC 2023 są także goście z Walii, z którą od 2004 roku rozwijana jest współpraca międzyregionalna. Podkreślił też, że to decentralizacja ustrojowa oznacza dużą skuteczność. Według raportów UE Górny Śląsk w poprzedniej perspektywie finansowej awansował aż o 28 pozycji, co świadczy o dobrym zagospodarowaniu środków.

Jerzy Buzek, eurodeputowany, były premier i przewodniczący Rady EEC pogratulował jubileuszowej edycji Kongresu.

Według nomenklatury weselnej mamy tu kryształowe gody - zażartował były polski premier.

Po zakończeniu powitania Jerzy Buzek zaprosił do sesji inauguracyjnej.

SESJA INAUGURACYJNA

***

Poznaj sesje o nieruchomościach:

25 kwietnia 2023

Rynek nieruchomości

Udział wezmą:

Anna Duchnowska, Managing Director, Investment Management Europe Invesco Real Estate

Jakub Nagraba, dyrektor dywizji budownictwa ogólnego Budimex

Michał Sawicki, Partner, Doradztwo Podatkowe EY

Janusz Signetzki, wiceprezes zarządu WPIP

Maciej Tuszyński, dyrektor zarządzający na Europę Fortress Real Estate Investments Limited

Karol Wyka, Country Leasing Director, Country Management Member HB Reavis Poland

Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relations Kaufland Polska Markety

Moderacja: Mateusz Skubiszewski, Head of Capital Markets BNP Paribas Real Estate Poland

Przyszłość sektora BPO w Polsce

Udział wezmą:

Marcin Fabianowicz, dyrektor Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie

Paweł Michalik, dyrektor zarządzający ING Hubs Poland

Marcin Nowak, dyrektor zarządzający AMMEGA Business Services

Paweł Panczyj, Member of the Board Strategy & Partnerships ABSL

Jarosław Rusek, wiceprezes ABB Business Services

Jerzy Woźniak, wiceprezydent Katowic

Moderacja: Grażyna Kuryłło, dziennikarka PropertyNews.pl

Biura i biurowce

Udział wezmą:

Cezary Błaszczyk, Commercial Director HB Reavis Investments Poland

Mirosław Czarnik, prezes GPP

Stan Cieśla, Silesia Chapter Lead, ABSL Katowice Site Lead Kyndryl

Sebastian Suchodolski, Head of Leasing Cavatina Holding

Iwona Suchomska, prezes Keystone Consulting

Paweł Toński, partner zarządzający CRIDO, prezes Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych

Moderacja: Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor naczelna PropertyDesign.pl i Robert Posytek, redaktor naczelny PropertyNews.pl.

26 kwietnia 2023

Rynek mieszkaniowy

Udział wezmą:

Wojciech Caruk, prezes PFR Nieruchomości

Wojciech Jarczewski, dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

Adam Konieczny, dyrektor działu sprzedaży Pekabex BET

Małgorzata Nowodworska, prezeska zarządu oddziału krakowskiego PZFD, członkini zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD)

Bogusław Półtorak, przewodniczący rady Impakt Dolny Śląsk – Think Tank Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prodziekan ds. kształcenia UE we Wrocławiu

Michał Sapota, właściciel HREIT

Moderacja: Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor naczelna PropertyDesign.pl i Robert Posytek, redaktor naczelny PropertyNews.pl.

Zielone technologie w budownictwie

Udział wezmą:

Mirosław Czarnik, prezes GPP

Paweł Dziekoński, wiceprezes FAKRO

Maciej Franta, założyciel Franta Group Architects

Robert Jędrzejowski, prezes Pekabex

Piotr Kopacz, kierownik projektu „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Tomasz Kozak, członek zarządu, dyrektor ds. inwestycji komercyjnych PROFBUD

Andrzej Losor, dyrektor rozwoju sprzedaży i marketingu, członek zarządu Górażdże Cement

Moderacja: Justyna Glusman, dyrektor zarządzająca, Stowarzyszenie Fala Renowacji

Rewitalizacja przestrzeni miejskich

W sesji udział wezmą:

Władysław Grochowski, prezes ARCHE

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tomasz Konior, architekt, urbanista, założyciel, właściciel Konior Studio

Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju

Dawid Wacławczyk, zastępca prezydenta Raciborza

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi

Moderacja: Anna Liszka, dziennikarka PropertyDesign.pl

XV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszyć będą uroczyste gale wręczenia nagród. Rozstrzygnięte zostaną kolejne edycje konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor Bez Granic, swoją kontynuację będzie miał w rozszerzonej formule także Ranking Zielonych Inicjatyw.

