Ruszyła kampania informacyjna o tym, gdzie nie wolno latać dronem w stolicy

Urząd Lotnictwa Cywilnego wspólnie z władzami Warszawy przygotował kampanię społeczną dotyczącą tego, gdzie w stolicy można latać dronem. Kampania ruszyła we wtorek i przez ok. dwa miesiące ma uświadomić o istnieniu stref z zakazem lotów dronami.

"Sprawdź, czy możesz TU latać dronem" - to hasło kampanii społecznej przygotowanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy. Jak tłumaczą pomysłodawcy akcji, "w trosce o bezpieczeństwo warszawiaków", kampania ma uświadomić o istnieniu stref z zakazem lotów dronami oraz zachęcić do sprawdzania, czy lot w danym miejscu jest dozwolony.

"Centrum stolicy jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla amatorów fotografii z powietrza ze względu na nowoczesną architekturę oraz dużą liczbę ciekawych wydarzeń. Jednak nie wszędzie w mieście można latać dronami. Są strefy, w których obowiązują ograniczenia ze względu na ochronę, którą są objęte np. budynki instytucji rządowych, międzynarodowych czy też infrastruktura kluczowa dla funkcjonowania państwa oraz samego miasta. Niestety wiele osób latających dronami nie zdaje sobie sprawy z istnienia wspomnianych ograniczeń" - czytamy we wtorkowym komunikacie ULC.

Jak dodano, kampania ma ułatwić identyfikację tych stref poprzez oznaczenie ich tabliczkami "Zakaz lotów dronem/NO DRONE ZONE".

"Tą kampanią chcemy zwrócić szczególną uwagę na dwie strefy w Warszawie, które są objęte zakazem lotów. Pierwsza to obszar chroniony przez Służbę Ochrony Państwa, druga obejmuje miejsce, w którym znajduje się siedziba Frontex (europejska straż graniczna). Loty w tych strefach wymagają uzyskania zgody od zarządzającego. Wykonywanie lotów bez zgody podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności nawet do 5 lat" - powiedział cytowany w komunikacie prezes ULC Piotr Samson.

W ramach kampanii przygotowano tabliczki informacyjne, plakaty oraz animacje, które będzie można zobaczyć na przystankach autobusowych oraz w komunikacji miejskiej w Warszawie.

"Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, w którym uruchamiamy kampanię informacyjną" - wskazano.

Jak wskazano w komunikacie, według danych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej najwięcej lotów dronami wykonywanych jest w Warszawie.

"We wrześniu tylko w strefie kontrolowanej warszawskiego lotniska odbyło się 1705 lotów dronów, które zostały zgłoszone przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) korzystających z zintegrowanej z systemem PansaUTM aplikacji Droneradar. Warszawa nie jest tu wyjątkiem - liczba zgłoszonych lotów dronów we wszystkich strefach kontrolowanych lotnisk w Polsce wyniosła we wrześniu ponad 6 500, a liczba wszystkich lotów BSP w całym kraju - ponad 37 000. Te liczby robią wrażenie i wskazują z jakim fenomenem mamy do czynienia" - powiedział cytowany w komunikacie szef Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski.

ULC podkreśla, że potrzebę przeprowadzenia akcji uświadamiającej istnienie stref, w których nie wolno latać dronem dostrzega również policja.

Szczegółowe zasady lotów w strefach są dostępne na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego na ulc.gov.pl/nodronezone.

Kampania rozpoczęła się we wtorek, 6 października br. w Warszawie i potrwa ok. dwa miesiące.