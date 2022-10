Ruszyła polska edycja programu grantowego VISA dla przedsiębiorczych kobiet She's next.

Otwarto zgłoszenia do polskiej edycji globalnego programu VISA She’s Next wspierającego firmy prowadzone przez kobiety.

Program grantowy jest skierowany do biznesów zarządzanych przez polskie przedsiębiorczynie oraz firm prowadzonych z Polski przez uchodźczynie z Ukrainy i innych krajów.

Przedsiębiorczynie mogą się zgłaszać do programu do 10 listopada br.

Przedsiębiorczynie mogą otrzymać pięć grantów, każdy o wartości 20 000 zł oraz dostęp do rocznego programu mentoringowego. Partnerem inicjatywy jest IFundWomen, która zapewnia wsparcie finansowe i merytoryczne przedsiębiorczym kobietom w wielu krajach.

Aby zgłosić się do programu należy wejść na stronę internetową programu i do 10 listopada 2022 roku wypełnić formularz dotyczący działalności firmy.

Zgłaszając się do programu, przedsiębiorczynie będą mogły opisać historię swojej firmy, odnieść się do tego, co zainspirowało je do założenia biznesu, a także podkreślić, z jakimi wyzwaniami mierzą się na co dzień. Ponadto uczestniczki zostaną poproszone o przedstawienie pomysłu na wykorzystanie grantu na rzecz rozwoju swojej firmy.

