Rynek pracy 2020 r.: rozwój nowoczesnych technologii, nowe zawody i większa automatyzacja









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 30 gru 2019 15:31

Młodzi ludzie chcą być w przyszłości liderami – takiego zdania jest 56 proc. ankietowanych, biorących udział w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Jednocześnie, tylko co czwarty absolwent studiów wyższych uważa, że studia są wstanie przygotować go do objęcia takiego stanowiska. Rozwój nowoczesnych technologii, zawody, które wcześniej nie istniały oraz coraz większa automatyzacja – to tylko niektóre wyzwania, które stają przed nowym pokoleniem wchodzącym rynek pracy.