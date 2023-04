Gospodarka zwalnia, ale rynek pracy nadal jest bardzo dynamiczny. Polska jest w tym roku liderem niskiego bezrobocia, ale jakie są prognozy na kolejny rok? Od tego dyskusję rozpoczął Paweł Czuryło, z-ca naczelnego w “Dzienniku Gazecie Prawnej”.

- Średnia bezrobocia w UE to dziś 6 proc., a w Polsce mamy 2,8 proc. i to drugi wynik po Czechach. Gdybyśmy - o co zabiegamy od lat - odłączyli składkę zdrowotną od dopuszczenia do opieki zdrowotnej przez urzędy pracy, ten spadek byłby jeszcze niższy. myślę, że nie ma w najbliższych miesiącach zagrożenia jakiegoś tąpnięcia na rynku pracy - przewiduje Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. - To zresztą nie oznacza, że nie ma zapotrzebowania na pracowników - dodał.

Stabilność nie oznacza braku zmian na rynku pracy, który wygląda dziś inaczej niż przed pandemią i wojną w Ukrainie. na ten aspekt zwróciła uwagę Kinga Marczak, dyrektor sprzedaży w Personnel Service SA. - Jako pracownicy nauczyliśmy się pracę szanować, stagnacja ekonomiczna czy recesja spowodowały, że jesteśmy mniej gotowi do zmiany pracy - przekazała. - Jednocześnie dziś tylko 28 proc. z nas jest gotowa poprosić o podwyżkę.

Również pracodawcy dostrzegają zmiany na rynku pracy. W sektorze marketów jest zauważalna bardzo niska rotacja - podkreśliła Katarzyna Łosińska-Burdzy, dyrektor Pionu rekrutacji i Marketingu Personalnego w Kaufland Poland Markety. - Rotacja ta związana jest ona głównie z przejściami na inne stanowiska, ale mamy bardzo mało odejść, co bardzo cieszy - dodała.

Sytuacja zatrudnienia w branży budowlanej jest złożona ze względu na skutki migracji w wyniku wojny w Ukrainie. To jednak dotyczy podwykonawców, choć i tu udało się zmiany gładko przejść.

Anna Karyś-Sosińska, członkini zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimex SA potwierdziła, że nadal mamy do czynienia z rynkiem pracownika. - Pracownicy nadal mają duże oczekiwania finansowe, oczekują że pracodawcy zrekompensują w jakiś sposób rosnące koszty utrzymania - stwierdziła. Dodała także, że pracodawcy w branży patrzą także na koszty utrzymania samych firm i próbują balansować między oczekiwaniami pracowników i zachowaniem rentowności przedsiębiorstw.

Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawcza ds. kadr w PKN Orlen SA zwróciła uwagę na rolę związków zawodowych w kwestii presji płacowej. Oczekiwania pracowników determinuje wskaźnik inflacji i tu wysuwano propozycje, aby podwyżkami poziom inflacji zrekompensować.

- Budujemy też świadomość pracowników na temat tego, co pracodawca oferuje, także poza samym wynagrodzeniem zasadniczym i premiowym - zaznaczyła.

- Od dłuższego czasu widać, że mamy do czynienia z dobrą sytuacją z punktu widzenia pracowników, choć pracodawcy mogą mieć na ten temat zgoła odmienny pogląd - ocenił Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS. Dodał, że ubezpieczyciel zakończył poprzedni rok z rekordowym pokryciem składek na poziomie 85 proc. - To przychody grubo przekraczające 300 mld zł - podkreślił. Dodał, że na polskim rynku coraz większą rolę odgrywają Białorusini i Ukraińcy, choć to nie jedyne grupy zwiększają swoją liczebność na tym rynku. Zaznaczył też, że w sektorze publicznym pracodawcy mają trudniej, jeśli chodzi o możliwość motywacji finansowej pracowników, co powodowane jest przez narzucone legislacyjnie możliwości np. narzucania marż na oferowane usługi, co przekłada się na możliwość podnoszenia płac lub oferowania wyższego wynagrodzenia w czasie rekrutacji.

Anna Mistewicz, dyrektor personalna i członek zarządu w Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. dodała, że poza kwestią kondycji finansowej i oczekiwania w tej sferze, ważne są i rosną oczekiwania wobec komfortu i utrzymania zdrowia psychicznego. -

Jeśli możemy mówić o tym, co covid przyniósł dobrego, to ranga świadomej troski o kondycję zdrowia psychicznego pracownika bardzo urosły - podkreśliła.

W jej ocenie to m.in. stąd biorą się dziś także kolejne, pozafinansowe benefity pracownicze.

