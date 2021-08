Samochód wjechał w budynek biurowca

Do zdarzenia doszło w niedzielę 22 sierpnia po godz. 17. Kierowca skręcał w ul. Traugutta we Wrocławiu. Jak wstępnie ustaliła policja, nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na teren budowy.

Sprawca został zatrzymany. Na szczęście nikomu nic się nie stało.