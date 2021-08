Senat zatwierdził nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami

Senat przyjął nowelizację ustawy o gospodarce zarządzania nieruchomościami. Nowelizacja ma wzmocnić kontrolę nad prawidłowym gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Trafi teraz do podpisu prezydenta - podało ministerstwo w komunikacie.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w nowelizacji ustawy to m.in., przywrócenie formuły planów wykorzystania zasobu zatwierdzanych przez wojewodów. Pozwolą one uwzględnić w perspektywie zagospodarowania nieruchomości specyficzne dla danego regionu, uwarunkowania oraz potrzeby społeczności lokalnej. Rozwiązanie to zastąpi instrument planowania na szczeblu centralnym - Politykę gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Kolejny ważny punkt ustawy to możliwość zobowiązania starosty przez wojewodę do podjęcia określonych czynności względem nieruchomości, a także możliwość rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

Nowelizacja pozwoli także na przekazanie nieruchomości przez starostę na cel określony we wniosku wojewody lub ministra, przyznanie wojewodom kompetencji do pozyskiwania od starostów informacji dotyczących nieruchomości oraz prawo do dokonania przez wojewodę określonych czynności względem nich.