Śnieżka wstrzymuje pracę fabryki na Ukrainie

Majątek spółki Śnieżka-Ukraina nie jest zagrożony – jej zakład produkcyjny jest zlokalizowany w Jaworowie, w obwodzie lwowskim. Zarząd Śnieżki na bieżąco monitoruje sytuację i w przypadku identyfikacji istotnych informacji będzie je przekazywał w raportach bieżących oraz okresowych.

Działalność fabryki Śnieżki na Ukrainie zainaugurowano w 1999 r., a pierwsze wyroby wyprodukowane w zakładzie trafiły na rynek w 2000 r. Śnieżka Ukraina należy do grupy firm działających w syntezie, powiązanych udziałami i zależnościami produkcyjnymi, tworzących grupę kapitałową Śnieżka. Spółką wiodącą w grupie jest polska spółka Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka. We wszystkich spółkach należących do grupy jest zatrudnionych ok. 1,4 tys. pracowników, a zlokalizowane w czterech krajach (Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś) fabryki wytwarzają rocznie około 190 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej.