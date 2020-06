Stare Miasto w Krakowie: ogródki najpóźniej do godz. 23

Po spowodowanym koniecznością zastosowania nadzwyczajnych środków w czasie pandemii okresie spokoju i ciszy, problem hałasu w otwartych na zewnątrz lokalach gastronomicznych powrócił do centrum Krakowa.

- Niewłaściwe, głośne zachowanie klientów barów w nocy uderzyło w mieszkańców takich miejsc jak Kazimierz, Szewska czy Dolne Młyny ze zdwojoną siłą, gdy tylko władze centralne zezwoliły na otwarcie lokali. Nasze interwencje, choć prowadzone w sposób konsekwentny, napotykają na opór właścicieli „ogródków”, a to właśnie stamtąd co wieczór wydobywają się uciążliwe hałasy – mówi Edyta Kruk, radna Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie. Problem nie jest nowy. Od 9 lat, czyli odkąd jestem w Radzie, staram się pomagać mieszkańcom, lecz mimo niezliczonych spotkań, prób mediacji z lokalami oraz licznych interwencji u służb, urzędników i Radnych Miasta problem się nasila - dodaje Barbara Zarzycka-Rzeźnik. Panie wraz z grupą kolegów i koleżanek z Rady tej dzielnicy wystąpiły z inicjatywą opracowania uchwały, której celem jest czasowe ograniczenie funkcjonowania barów z dodatkową przestrzenią zewnętrzną czyli tzw. „ogródkami”.

- W wyniku intensywnej współpracy nad opracowaniem kompromisowych rozwiązań i propozycji, dokument Rady Dzielnicy I został przyjęty, bez żadnego głosu sprzeciwu. To nie tylko ogromny sukces, ale także wyraźny sygnał od mieszkańców naszego obszaru, którzy domagają się od właścicieli lokali poszanowania prawa do spokoju, w rozsądnych granicach – mówi Małgorzata Bochenek – radna krakowskiej Dzielnicy I Stare Miasto. Według uchwały, ogródki gastronomiczne na całym terenie dzielnicy miałyby działać między 7 rano a 22:00 od niedzieli do czwartku, a od piątku do soboty – między 8 rano a 23:00. Dotyczyłoby to także ogródków funkcjonujących na wewnętrznych podwórkach i dziedzińcach. Oprócz tego, na właścicielach takich lokali ciążyłby obowiązek pozostawienia na otwartym terenie minimum 2 metrów przejścia dla pieszych (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się pozostawienie nie mniej niż 1,5 metra przejścia dla pieszych, aby zapobiec likwidacji już istniejących ogródków). W wyjątkowych sytuacjach funkcjonowanie to można by przedłużyć maksymalnie do północy. Tyczyło by się to jednak tylko lokali znajdujących się na Rynku Głównym. Radni obwarowali ten zapis specjalnymi wymaganiami. Obowiązki, o których mowa w uchwale, odnosiłyby się do zawieranych na nowo umów na organizację ogródków gastronomicznych w całej dzielnicy.

