Zmiany, które dotykają cały przemysł motoryzacyjny w Europie dotarły do Bielska Białej. Jak informuje Rzeczpospolita, fabryka Stellantis już teraz zapowiada pierwsze grupowe zwolnienia w fabryce Bielsku-Białej. Finalnie pracę ma stracić około 300 osób. Jest to związane z wygaszaniem produkcji oraz jej reorganizacją. Część pracowników z Bielska Białej otrzyma możliwość przejścia do pracy do zakładów w Tychach lub w Gliwicach, gdzie budowane są m.in. Fiaty 500 i Jeepy Avenger.

FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej, która zajmuje się produkcją silników ma zostać zlikwidowana po 2025 roku. Taka sytuacja jest efektem zmian, które dotyczą całego przemysłu motoryzacyjnego w Europie, powstałego w 2021 roku. Francusko-włosko-amerykański koncern motoryzacyjny Stellantis przestawia do 2030 roku produkcję na napędy hybrydowe i w pełni elektryczne, do tego zawęża liczbę platform w ramach całej grupy, a to prowadzi bezpośrednio do zamykania linii produkcyjnych, całych fabryk i masowych zwolnień.

Zakład Fiat Powertrain w Bielsku-Białej. fot. mat. prasowe

