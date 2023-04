Ustawa o bezpieczeństwie morskim pozwala zakazać przebywania do 200 metrów od terminalu LNG w Świnoujściu. Może to pogrążyć lokalną turystykę.

Nowe przepisy pozwalają na wprowadzenie zakazu przebywania w pobliżu terminalu LNG w Świnoujściu.

Budzi to obawy o dostęp do okolic gazoportu, w tym obiektów turystycznych.

W tej sprawie głos zabrała już Świnoujska Organizacja Turystyczna.

Ustawa o bezpieczeństwie morskim pozwala zakazać przebywania do 200 m od polskiego gazoportu. Taki zakaz może być wprowadzony w celu zapobieżenia, ograniczenia lub usunięcia poważnego niebezpieczeństwa, w tym wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Budzi to obawy o dostęp do okolic gazoportu, w tym obiektów turystycznych jak latarnia morska w Świnoujściu, Fort Gerharda. To także lęk przed brakiem dostępu do plaży w dzielnicy Warszów, jednej z dwóch w Świnoujściu. Jej zamknięcie oznaczałoby konieczność przeprawiania się promem na plażę po stronie wyspy Uznam lub wyjazd do Międzyzdrojów.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki mówił w poniedziałek 3 kwietnia, że na razie zakazu nie wprowadza, ale w przyszłości to realny scenariusz. Jak informuje Wyborcza.pl, w tej sprawie głos zabrała już Świnoujska Organizacja Turystyczna, a Rada Miejska w Świnoujściu podjęła uchwałę, w której wzywa wojewodę do znalezienia rozwiązania. Wojewoda zapowiedział kolejne spotkania w najbliższych dniach, celem wyprostowania sytuacji.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl