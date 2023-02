24 lutego 2022 roku Rosjanie rozpoczęli pełnoskalową wojnę w Ukrainie. Ale agresja putinowskich wojsk i propagandy trwa od kilkunastu lat. I wymierzona jest nie tylko w cywilów ginących w gruzach miast, ale i w każdy sektor ukraińskiej gospodarki.

Rok temu rozpoczęła się agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Nasz wschodni sąsiad walczy nie tylko walczy nie tylko militarnie, ale i gospodarczo, starając się utrzymać ekonomię w ryzach.

Po niespotykanej wcześniej reakcji i wparciu przez Polaków ponad milionowej falę uchodźców ukraińskich w pierwszym półroczu 2022r., nadszedł czas na budowanie partnerstw biznesowych.

Jednym z kluczowych sektorów istotnych dla odbudowy Ukrainy jest budownictwo, nie tylko biznesowe, ale także przemysłowe i turystyczne.

Minęło kilka dni od pierwszych rosyjskich nalotów na Kijów. Oksana Zabużko, ukraińska pisarka i jedna z tworzy ukraińskiej kultury na świecie, zapisała w swoim eseju niedowierzanie, z jakim słuchała pytań zachodnich dziennikarzy pytających ją o to, jak taka agresja mogła się wydarzyć. Odpowiadała:

Jak mogliście nie widzieć, że ta agresja trwa od czasu ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości!

Rosja, o czym mówi dziś już większość analityków, przygotowywała wojnę co najmniej 18 lat, od ukraińskiej Rewolucji Pomarańczowej w 2004 roku, kiedy Ukraińcy wystąpili przeciw fałszerstwom wyborczym prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza. Skala i konsekwencja budowania przez putinowską Rosję propagandy antyukraińskiej, przygotowywania prowokacji, aneksja Krymu, wydarzenia na Euromajdanie w 2014 roku, militarne działania w Donbasie - to wszystko i nie tylko wyjaśnia niedowierzanie ukraińskiej eseistki.

Rosja zaatakowała na pełną skalę Ukrainę rok temu. Wcześniej jednak atakowała ją już dyplomatycznie i militarnie, tyle że wyrywkowo. Inną strategią Putin grał ze światem, budując w mediach społecznościowych swój macho-image i infekując zachodnie demokracje wspieraniem skrajnych i populistycznych ruchów. Dziś wreszcie, wspólnie z Ukrainą, zachodnie demokracje zaczynają rozumieć, że układy z dyktaturą nie przyjmującą żadnych reguł muszą się skończyć. Pokazała to m.in. ostatnia wizyta Joe Bidena w Kijowie i Warszawie.

Czołgi z gospodarką w bakach

Wojna to ofiary przede wszystkim w ludziach, rodzinach i społecznościach. To nie tylko dzieci i matki zasypani pod gruzami teatrów, szpitali i fabryk, nie tylko starsi ludzie na rowerach odstrzeliwani przez rosyjskich bandytów w mundurach. To również wyzwanie dla gospodarki Ukrainy, która - jak inne - musiała się próbować mierzyć ze skutkami pandemii i wielowymiarowego kryzysu, zwłaszcza w kontekście nieustannych presji ze strony putinowskiej Rosji. Trwająca od roku napaść wyprowadziła tę gospodarkę z normalnego trybu i doprowadziła do dewastacji połowy ukraińskiego przemysłu, który - według opinii ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego - poniósł bezpośrednie straty szacowane na 13 mld dol. Dlatego jedną z najistotniejszych spraw jest utrzymywanie wsparcia z Zachodu.

Prezes ukraińskiego KredoBanku (należącego do Grupy Kapitałowej PKO BP) Jacek Szugajew podkreśla:

Wojna jeszcze potrwa, według prognoz NBU czy rządu ukraińskiego, przynajmniej do końca roku. I do tego czasu firmy muszą przetrwać, aby było z kim Ukrainę odbudowywać. Dlatego podkreślamy wagę każdego wsparcia, każdej linii gwarancyjnej. Są one bezcenne.

Kluczowy będzie sektor deweloperski

Jak tłumaczy szef KredoBanku, wojna nie zwalnia instytucji ukraińskich, w tym komercyjnych, z przestrzegania reguł rynkowych. Wojna trwa, ale życie na Ukrainie walczy o swoje miejsce, ludzie nadal muszą kupować jedzenie, ale i mieszkania. Sytuacja na ukraińskim rynku nieruchomości ledwo co wróciła do stabilności po pandemii i wcześniejszych latach. Kredyty hipoteczne wróciły tam na rynek dopiero na 1-1,5 roku przed wojną, bo stopy procentowe spadły do poziomu, który pozwalał na zaciąganie kredytów na zakup nieruchomości. Wojna przecięła proces stabilizacji.

Obecnie hipoteka jest martwym produktem przy obecnej 25-proc. stopie referencyjnej Narodowego Banku Ukrainy (NBU), a do wysokich stóp procentowych dochodzą jeszcze problemy rynku finansowego i jego funkcjonowania w czasie wojny" - stwierdził prezes KredoBanku.

Po wojnie trzeba będzie odbudować gospodarkę Ukrainy

Jacek Szugajew przyznał w rozmowie z PAP, że trwają prace nad przygotowaniami do obudowy Ukrainy po wojnie. Zwrócił uwagę, że napływu większych środków na Ukrainę należy się jednak spodziewać dopiero po zakończeniu wojny albo kiedy nastąpi trwały rozejm, bo tylko to daje gwarancję stabilności.

O wsparciu dla Ukrainy i kolejnych sankcjach wobec Rosji była ostatnio mowa dzięki spotkaniu prezydenta Wołomyryra Zełeńskiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Symboliczne wsparcie Ukrainy i - oby - realne jak najmocniejsze wsparcie militarne i gospodarcze są dziś priorytetem w rozmowach polityków, ekonomistów i przedsiębiorców.

Prowadzone są także rozmowy na temat wsparcia polskich przedsiębiorców, którzy będą chcieli wziąć udział w odbudowie lub wejściu na Ukrainę.

Zarządzany m.in. przez Szugajewa bank chce m.in. pomóc tym przygotowaniom m.in. dzięki bazom klientów. Instytucja chce pomagać stronie polskiej i ukraińskiej w znalezieniu partnerów oraz wspierać przedsiębiorców zarówno lokalnie (przez Kredobank) i międzynarodowo (poprzez PKO Bank Polski).

Dla przyszłych partnerstw kluczowe są także procesy trwające już od blisko roku, wiążące gospodarki obu krajów. Wojna wzmocniła biznesowe relacje transgraniczne: zarejestrowano 3,6 tys. spółek z kapitałem ukraińskim, a do końca 2022 roku w Polsce zarejestrowano też 10,2 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych założonych przez osoby z obywatelstwem Ukrainy.

Według cytowanego przez PAP Romana Drybsa, szefa śląskiego oddziału Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, firmy te mogą przyczynić do wzrostu gospodarczego - czy uiszczając w Polsce podatki, czy nawet robiąc zakupy.

Zdecydowana większość ukraińskich przedsiębiorców nie zamierza wycofywać się z Polski nawet po zakończeniu wojny. W jego opinii cześć z nich "może stać się ważnym pasem transmisyjnym dla polskiego biznesu po uruchomieniu procesu odbudowy Ukrainy - dodał Roman Drybs.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska także podkreśla fakt, że ponad 420 tys. osób dostało już pozwolenia na pracę według prostszych przepisów, zaś ponad 14 tys. Ukraińców założyło w Polsce firmy. - I to jest ich wkład w naszą gospodarkę.

W ubiegłym roku, gdy konsumpcja prywatna spadała w związku z wojną i rosnącą niepewnością, istotnym elementem, który ją podtrzymywał, była właśnie obecność obywateli Ukrainy w Polsce" - oceniła minister.

Wojna trwa, analitycy przewidują możliwość jej zakończenia w bardzo różnych perspektywach. Dziś jednak ważne jest to, żeby odrobić lekcję z kilkunastu lat łudzenia się, że interesy z dyktatorami będą dostateczną ochroną przed ich kolonialnymi zakusami. A przede wszystkim wspierać współdziałanie polskiego i ukraińskiego przemysłu, w tym przygotowywać partnerstwa w sektorze deweloperskim, lobbować za skalą obecności polskich przedsiębiorstw w odbudowie Ukrainy, bo to między innymi przygotuje grunt pod powojenną gospodarkę i relacje biznesowe i społeczne między Ukrainą, Polską i innymi krajami demokratycznymi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl