Tak pomaga LPP. Właściciel marek Reserved czy Sinsay wspiera finansowo i rzeczowo

Od pierwszych dni konfliktu w Ukrainie LPP SA wspiera osoby dotknięte działaniami wojennymi.

W ramach pomocy finansowej i rzeczowej o wartości 20 mln zł, firma pomaga za pośrednictwem współpracujących z Fundacją LPP partnerów społecznych, ale także rozszerza zakres działań przyłączając się do kolejnych akcji charytatywnych, jak koordynowana przez Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zbiórka #Power4Ukraine.

Firma wspiera także oddolne inicjatywy pracowników centrali LPP.

Starając się odpowiadać na bieżące potrzeby obywateli Ukrainy, LPP przekazuje wsparcie finansowe oraz rzeczowe jednostkom pomocowym i organizacjom, które zajmują się opieką nad osobami dotkniętymi skutkami konfliktu. Wśród nich jest m.in. Małopolski i Pomorski Oddział Okręgowy PCK, a także placówki, zapewniające schronienie uchodźcom.

Gdańska spółka przekazała już kilkudziesięciu instytucjom ponad 200 tys. sztuk ubrań o wartości przeszło 5 mln zł. Odzież trafiła do kobiet i dzieci w Małopolsce i na Pomorzu, a także w województwie mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Odzież trafia również do konwojów humanitarnych wysyłanych do Ukrainy.

- W LPP staramy się działać wielowymiarowo. Wspieramy m.in. Fundację Gdańską, Pomorski i Małopolski Oddział PCK oraz Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, a także naszych pracowników z Ukrainy i ich rodziny. Dotąd przekazaliśmy im ponad 500 voucherów na zakup odzieży o wartości 50 tys. zł i 360 sztuk kart przedpłaconych na łączną kwotę 180 tys. zł. Każda pomoc jest ważna i to wciąż nie koniec. Zdajemy sobie sprawę, że jest to nadal kropla w morzu rosnących potrzeb, dlatego planujemy kolejne działania, starając się docierać z nimi do jak największej liczby potrzebujących - mówi Patrycja Zbytniewska, prezes zarządu Fundacji LPP.

Fundacja LPP przygotowała także specjalny pakiet pomocowy, w ramach którego opieką zostali objęci pracownicy z Ukrainy i ich bliscy. Do dziś przyjęto już ponad 250 osób, które znalazły w Polsce schronienie oraz otrzymały kompleksowe wsparcie rzeczowe, psychologiczne i prawne. Z kolei tym pracownikom, którzy zdecydowali się udzielić uchodźcom schronienia w swoich domach, przekazano vouchery na odzież o łącznej wartości 200 tys. zł.

LPP angażuje się również w pomoc współpracując z innymi markami. Tak stało się w przypadku projektu „Otwarte serca - otwarte szafy” organizowanego przez firmę WoshWosh, której LPP zostało głównym partnerem.

W ramach ogólnopolskiej akcji zebrano odzież oraz obuwie, które poprzez Caritas i inne organizacje charytatywne trafią do osób potrzebujących z Ukrainy. Na liście zbiórki znalazło się 48 sklepów marek Reserved, Mohito i House. Do inicjatywy aktywnie włączyli się pracownicy centrali LPP, którzy oprócz zaangażowania w działania Fundacji LPP realizują wiele własnych, oddolnych akcji, takich jak m.in. zbiórka środków higienicznych oraz artykułów dla dzieci z rodzin ukraińskich pracowników Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim.

W ramach jednej z takich akcji, przy wsparciu marek House oraz Sinsay dla zwierząt sprowadzonych z Ukrainy zebrano również karmę, podkłady oraz najpotrzebniejsze akcesoria, które przekazano do Gdańskiej Całodobowej Lecznicy Weterynaryjnej Zwierzyniec.

W obliczu kryzysu wywołanego wojną, LPP ponownie stanęło również ramię w ramię z członkami Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług włączając się w akcję #Power4Ukraine. Wspólne przedsięwzięcie polskich przedsiębiorców ma na celu zbiórkę power banków i dostarczenie naładowanych urządzeń w głąb Ukrainy, czyli tam, gdzie nie ma szansy doładować telefonu, a ludzie pozostają odcięci od świata i kontaktu ze swoimi rodzinami. Potrzebny poszkodowanym sprzęt zbierany jest m.in. w salonach marek LPP oznakowanych plakatami z hasłem #Power4Ukraine.

- Jestem wdzięczny, że dołączyła do nas tak duża marka jak LPP, która dysponując sklepami w całej Polsce zwiększa zasięg naszej akcji i tym samym jej skuteczność. Razem zachęcamy kolejne marki do wspólnej pomocy. Siła i MOC, którą możemy dosłownie podarować Ukrainie jest w Waszych rękach, dołączajcie!” – apeluje Artur Kazienko, prezes Kazar Group, wiceprezes ZPPHiU, koordynator działań pomocowych w Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu, członek zarządu ZPPHiU.

W ramach projektu, oprócz pomocy rzeczowej, możliwa jest też wpłata środków na specjalne konto, z którego cała zebrana kwota przeznaczona zostanie na zakup kolejnych urządzeń. Szczegółowe informacji na temat inicjatywy #Power4Ukraine można znaleźć na stronie internetowej https://zpphiu.pl/akcja-pomocowa-dla-ukrainy.

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje na 25 rynkach stacjonarnych, w tym w takich stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. Oferta online dostępna jest na 30 rynkach.

LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka ma sieć ponad 2000 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni przekraczającej 1,7 mln mkw.

W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 259 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty.

LPP tworzy miejsca pracy dla 27 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki.

Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.