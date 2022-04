Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych zostają w Rosji

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych prowadzą w Rosji dwie fabryki oraz centra logistyczne. „Chcemy, żeby dalej tak było. Na ile to możliwe, chronimy znajdujące się tam wiedzę i technologie. Liczymy na to, że za chwilę świat stanie się lepszy” - tłumaczy zarząd TZMO.

TZMO: Podobnie jak amerykańskie i europejskie firmy z naszej branży, znacznie ograniczyliśmy aktywność na rynku rosyjskim. Nie kontynuujemy inwestycji, natychmiast wstrzymaliśmy działania marketingowe, a także ograniczyliśmy sprzedawany asortyment.

TZMO zdecydowało nadal dostarczać swoje produkty na rynku rosyjskim, bo „odgrywają one ważną rolę w codziennym życiu zwykłych ludzi, umożliwiając rodzinom zaspokojenie ich najbardziej podstawowych potrzeb zdrowotnych i higienicznych”.

Przychody TZMO z rynku rosyjskiego i ukraińskiego stanowiły dla firmy istotną część. - Teraz ich udział znacząco spadł - zapewnia grupa.

Grupa TZMO zatrudnia ponad 9 tys. osób a ponad 4 tys. zatrudnionych jest w samym województwie kujawsko-pomorskim, gdzie znajdują się największe fabryki. Dziś, posiada spółki w osiemnastu krajach świata, a ponad 70 proc. przychodów pochodzi z zagranicznej działalności.

„Przychody z rynków rosyjskiego i ukraińskiego stanowiły dla nas istotną część. Teraz ich udział znacząco spadł. Nasze fabryki zarówno w Ukrainie, jak i w Rosji otwieraliśmy w 2003 r. Był to dla nas oczywisty, strategiczny ruch, ponieważ byliśmy zorganizowani ze sprzedażą na tych rynkach znacznie wcześniej i bardzo chcieliśmy się rozwijać. Chcieliśmy, by nasze produkty były dostępne dla rodzin na całym świecie. Możemy powiedzieć, że nam się to udało” - czytamy w oświadczeniu firmy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

TZMO pomaga Ukraińcom

Jednocześnie firma przypomina, że tuż po wybuchu wojny, niezwłocznie zawiesiła działalność produkcyjną w Ukrainie.

„Skupiliśmy się na jak najszybszej pomocy naszym pracownikom i na sprowadzeniu ich do Polski. Nie zaprzestaliśmy jednak dostarczać podstawowych środków higienicznych na terenie Ukrainy, choć nie jest to łatwe” - informuje zarząd.

Jednocześnie grupa podjęła też działania pomocowe w Polsce. Zawarła m.in. umowę z Polskim Czerwonym Krzyżem i przekazała darowiznę pieniężną na pomoc humanitarną osobom potrzebującym z Ukrainy.

TZMO zostaje w Rosji

„Podobnie jak amerykańskie i europejskie firmy z naszej branży, znacznie ograniczyliśmy aktywność na rynku rosyjskim. Nie kontynuujemy inwestycji, natychmiast wstrzymaliśmy działania marketingowe, a także ograniczyliśmy sprzedawany asortyment. Zdecydowaliśmy, by nadal dostarczać tam produkty do higieny kobiecej, dziecięcej oraz produkty dla osób z problemem inkontynencji. Produkty TZMO odgrywają ważną rolę w codziennym życiu zwykłych ludzi, umożliwiając rodzinom zaspokojenie ich najbardziej podstawowych potrzeb zdrowotnych i higienicznych” - tłumaczy zarząd TZMO w oświadczeniu.

Dziś firma ma na terenie Rosji dwie fabryki oraz centra logistyczne. To polski majątek Grupy TZMO. Chcemy, żeby dalej tak było. Na ile to możliwe chronimy znajdujące się tam wiedzę i technologie. Liczymy na to, że za chwilę świat stanie się lepszy.