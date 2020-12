Trwa akcja „Stop prywatyzacji Hali Gwardii i targowiska”

Trwa pierwszy etap postępowania mającego wyłonić partnera prywatnego, który wykona prace projektowe i remontowe, a następnie zajmie się utrzymaniem i zarządzaniem wschodnią Halą Mirowską, tzw. Halą Gwardii.

Zdaniem stowarzyszenia Miasto Jest Nasze postępowanie budzi wątpliwości m.in. dlatego, że procedura wyłaniania prywatnego operatora jest niejasna. Na przykład przyszłą funkcję hali mają wyłonić dopiero w drugim etapie przetargu negocjacje pomiędzy podmiotami prywatnymi a miastem. Do końca też nie wiadomo, jaki obszar przetarg obejmuje.

W dokumentacji przetargowej znajduje się załącznik nr 2 opisany jako mapa obszaru przedsięwzięcia. Zaznaczony tam na żółto obszar nieruchomości to Hala Gwardii i fragment ulicy Plac Mirowski. Na mapce fioletowym kolorem wyróżnione są także nieruchomości opcjonalne – dwie miejskie działki o numerach 34/2 i 36/9. Pierwsza to targowisko pod Halą Gwardii, obecnie zarządzane przez miejski Zarząd Terenów Publicznych. Drugą stanowi ogromny obszar (ok. 5 ha) ciągnący się od al. Jana Pawła II prawie do ul. Granicznej, obejmujący także teren pomiędzy Halą Gwardii i Pałacem Lubomirskich oraz zielony skwer z pomnikiem Kościuszki pomiędzy Pałacem a Marszałkowską.

W dokumentacji można przeczytać, że obie działki mogą zostać włączone do przetargu w zakresie ustalonym w toku negocjacji. Dla wspomnianego powyżej obszaru nie ma uchwalonego planu miejscowego, co bardzo ułatwiłoby potencjalnemu inwestorowi uzyskanie warunków zabudowy zgodnych z jego prywatnym interesem.

„Czy to znaczy, że ratusz dopuszcza oddanie w prywatne ręce w ramach przetargu miejskiego targowiska oraz bezcennych terenów zielonych leżących w pobliżu zabytkowej Osi Saskiej” – pytają przedstawiciele stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Jednocześnie apelują o podpisanie petycji do prezydenta Rafała Trzaskowskiego „Ratujmy bazarek i wschodnią Halę Mirowską”.

„Cały proces, mimo że mamy do czynienia z terenem miejskim, dzieje się bez konsultacji z mieszkańcami. Wniosek w sprawie konsultacji społecznych na temat przyszłości Hali Gwardii został złożony do ratusza na początku br., ale został odrzucony” – czytamy w uzasadnieniu petycji.

Akcja ma na celu anulowanie pierwszego etapu postępowania prowadzonego przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.