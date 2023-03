Podczas Międzynarodowych Targów Turystyczych ITB Berlin dyskutowano o szeregu różnorodnych wyzwań, przed jakimi stanęła w ostatnim czasie branża turystyki. Jednym z nich jest sytuacja społeczności LGBTQ+.

Sytuacja turystyki LGBTQ+ była przedmiotem dyskusji podczas Międzynarodowych Targów Turystyczych ITB Berlin.

Uczestnicy zwracali uwagę na zagrożenia, z jakimi spotykają się przedstawiciele społeczności, zwłaszcza w rzeczywistości świata borykającego z licznymi kryzysami.

Podkreślano wagę inkluzywnego traktowania zmarginalizowanych grup i zapewnienie im bezpieczeństwa.

Zwracano uwagę, że w ostatnich latach świat stanął w obliczu wielu kryzysów, co z kolei stwarza podatny grunt dla populizmu i wszelkiego rodzaju radykalnych poglądów. "Wtedy my, mniejszości, jesteśmy pierwszymi, którzy są atakowani", mówił Peter Jordan, założyciel firmy konsultingowej Gen C Traveller. Zdaniem Riki Jean-François, komisarz ds. CSR w ITB Berlin, pandemia jeszcze bardziej zwiększyła zagrożenie dla mniejszości, pomagając ponownie rozkwitnąć nienawiści i konserwatyzmowi.

Barbara Poma z fundacji onePulse z Orlando zapraszała wszystkich uczestników wydarzenia do odwiedzenia Florydy i zaangażowaniu się w lokalne wysiłki na rzecz integracji, które - jak mówiła - spotykają się z zagrożeniami z wielu stron.

Z kolei Benedikt Brandemeier, dyrektor ds. turystyki, wydarzeń i hotelarstwa w Departamencie Pracy i Spraw Gospodarczych stolicy Bawari Monachium, zapewniał, że miast dokłada wszelkim starań, aby traktować turystów w sposób, aby poczuli się częścią lokalnych wydarzeń i mogli doświadczyć prawdziwego życia w mieście.

Przyznawał jednak, że czasami pogodzenie tego z zapewnieniem bezpiecznych przestrzeni dla społeczności LGBTQ+ jest dużym wyzwaniem. Zwracał jednak uwagę, że starania te okazywały się skuteczne, chociażby na konkretnych imprezach karnawałowych.

Wtórowała mu Rachel Ferguson z Visit Philadelphia, podkreślając, że wiele osób odwiedzających jej miasto należy do więcej niż jednej zmarginalizowanej grupy. Ferguson postulowała, że celem wszelkich działań powinna być inkluzywność i zapewnienie szacunku wszystkim grupom.

Alex Belopolsky z monachijskiej fundacji Proud at Work apelował, aby nie akceptować decyzji sprzecznych z wartościami LGBTQ+, takich jak decyzja UNWTO o uczynieniu uzbeckiego miasta Samarkanda Światową Stolicą Turystyki. Przypominał, że homoseksualizm w Uzbekistanie karany jest więzieniem.

Spotkanie podczas ITB Berlin było również okazją do wręczenia nagród Pioneer Award za innowacyjne osiągnięcia dla społeczności dla Karla Krause i Daana Coljina. Krause i Coljin to para mężczyzn, która podróżowała po świecie ze swoim blogiem podróżniczym.

Źródło: New Challenges for LGBTQ+ Tourism

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl