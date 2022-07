Uczelnia włączy się do rewitalizacji centrum Łodzi. Odnowi budynek, w którym mieścił się Pewex

Planowana renowacja nie będzie jedynie generalnym remontem.

W zamyśle władz UŁ budynek przy ul. Sienkiewicza 21 ma stać się przestrzenią do pokazywania szeroko rozumianej nauki głównie za pomocą sztuki.

Budynek znany jest pod nazwą „Motyl” ze względu na dawny mural reklamowy zdobiący jego ścianę.

– Będzie to miejsce spotkań, wystaw, warsztatów i wszelkiego typu imprez, które pozwolą rozwijać się osobom zainteresowanym szeroko rozumianą wiedzą. Liczymy na to, że dzięki tym spotkaniom będą się rodzić nowe pomysły. Będziemy dawać również możliwość prezentowania swoich dokonań młodym ludziom. Wszystko to robimy z myślą nie tylko o uniwersytecie. To ma być miejsce dla wszystkich łodzian, ale także dla osób spoza Łodzi – zapowiedziała rektor UŁ, prof. Elżbieta Żądzińska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ośrodek ten ma proponować nowe formy i sposoby przekazywania wiedzy akademickiej, dlatego położy nacisk na praktyczny wymiar badań naukowych i skoncentruje się na sztuce jako głównym medium narracji. Ma w niekonwencjonalny sposób prezentować szerokiemu gronu artystyczne działania multi- oraz transdyscyplinarne.

Szczegóły konkursu oraz wartość nagrody głównej będą ogłoszone pod koniec sierpnia 2022 r.