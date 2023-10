Frekwencja tych wyborów w Polsce szykuje się na rekordową. Według PKW na godzinę 17.00 w wyborach parlamentarnych wzięło udział 57,54 proc. uprawnionych.

15 października 2023 do godziny 21.00 trwają wybory do Sejmy i Senatu RP.

Według danych na godzinę 17.00 frekwencja wyniosła 57,54 proc.

Tak wysoka frekwencja może oznaczać rekord, jeśli chodzi o liczbę wyborców aktywnych w czasie wyborów.

- Ostatnie godziny to znaczące przyspieszenie głosów - przekazał szef PKW Sylwester Marciniak.

Według informacji zebranych przez naszą redakcję oraz inne media w godzinach popołudniowych pojawiły się już problemy z dostępnością kart do głosowania. Zazwyczaj do wielu komisji rozdziela się np. ok. 70 proc. kart do głosowania, czyli szacunkowo tyle, by pokryć zapotrzebowanie z poprzednich wyborów i zapewnić margines na wypadek większej frekwencji.

Frekwencja wyborcza 15 X 2023 na godzinę 17.00 w podziale na województwa. Mat. PKW

Taka sytuacja miała miejsce mi.n. w jednym z lokali wyborczych na warszawskiej Pradze, gdzie na oddanie głosu trzeba było czekać nawet około godziny późnym popołudniem. Podobnie było m.in. na Woli.

Karty te są dowożone do lokali i nie ma zagrożenia, że w jakiejś komisji może zabraknąć ich zupełnie.

W podwarszawskim Izabelinie trzeba było postawić dodatkową urnę do głosowania, aby pomieścić kolejne karty z głosami. Podobne sytuacje zdarzają się m.in. w Sulejówku, gdzie po 19.00 kolejka oceniana była na 2,5 godziny czekania.

Sulejówek, teraz. Kolejka od 2,5 do 3h i nowi wyborcy wciąż przychodzą pic.twitter.com/FNlj7mf7K7 — Jan Piotrowski (@jaspiotrowski) October 15, 2023

Mimo przerw w działaniu niektórych lokali wyborczych, koniec ciszy wyborczej - a tym samy pierwsze wyniki exit poll - poznamy tuż po 21.00.

