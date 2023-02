Narzędzia, papierosy i ubrania sprzedawane przez francuską sieć detaliczną Auchan zaopatrują rosyjskich żołnierzy na froncie ukraińskim, czasami przy współudziale jej rosyjskiej filii - wynika z ustaleń Lemonde.fr.

Auchan i Leroy Merlin, dwie marek należących do francuskiej Grupy Mulliez, zaopatrują rosyjskich żołnierzy na froncie ukraińskim - ustaliły media.

Le Monde, we współpracy z siecią śledczych Bellingcat i rosyjską stroną śledczą The Insider przeprowadzili śledztwo w tej sprawie.

Oddział firmy sam zorganizował zbiórkę produktów Auchan w Sankt Petersburgu za kilkadziesiąt tysięcy euro.

Jak informuje portal Lemonde.fr, pod koniec grudnia 2022 r. żołnierz Donieckiej Republiki Ludowej, związany z armią rosyjską, dziękował przed kamerą za datki. Ubrany w kamuflaż stał przed zniszczonym budynkiem w Doniecku, zaledwie 20 kilometrów od linii frontu. Wokół niego widoczne są dziesiątki pudeł, śpiworów, siatek kamuflażowych i opakowań od Auchan i Leroy Merlin, dwóch marek należących do francuskiej Grupy Mulliez.

What @AUCHAN_France is doing is direct support of genocide of Ukrainians. They should be fined and their accounts should be frozen until they stop operating in Russia& supplying Russian army. They are so disgraceful they ban every Ukrainian who dare to speak up against them! pic.twitter.com/35BLkFcNMo — Olesia (@olesya_on) February 17, 2023

Le Monde, we współpracy z siecią śledczych Bellingcat i rosyjską stroną śledczą The Insider, uzyskał dostęp do wewnętrznych e-maili i relacji naocznych świadków w rosyjskim oddziale Auchan oraz zweryfikowanych zdjęć i filmów opublikowanych w mediach społecznościowych.

Śledztwo pokazuje, w jaki sposób towary sprzedawane przez dwie spółki należące do Grupy Mulliez – Auchan i Leroy Merlin – zaopatrują rosyjskie siły zbrojne na froncie ukraińskim. W przypadku Auchan śledztwo Le Monde ujawnia, w jaki sposób północny oddział firmy sam zorganizował zbiórkę produktów Auchan w Sankt Petersburgu za kilkadziesiąt tysięcy euro, zaledwie miesiąc po rozpoczęciu wojny.

Zgodnie z wynikami śledztwa dostawy dla rosyjskiego wojska zostały określone "pomocą humanitarną" i składają się zarówno z produktów z magazynów Auchan, jak i zakupionych przez wolontariuszy w różnych sklepach Auchan w różnych regionach kraju.

Zgodnie z prawem międzynarodowym, jedynie pomoc cywilom w czasie konfliktów jest uznawana za pomoc humanitarną. Wspieranie jednej ze stron może spowodować nałożenie na Auchan sankcji i doprowadzić do konieczności opuszczenia przez firmę rosyjskiego rynku, z którego - w przeciwieństwie do wielu zachodnich przedsiębiorstw - jak dotąd się nie wycofała. W przypadku Auchan, która ma 230 sklepów w Rosji, ten rynek stanowi 10 proc. obrotów firmy. Dla Leroy Merlin rosyjski rynek pokrywa aż 20 proc. obrotów przedsiębiorstwa - poinformował Le Monde.





"We will not leave Russia, we're on a humanitarian mission!" @AUCHAN_France explained last year.



Turns out, the humanitarian mission was to provide support for the Russian army. 👇 https://t.co/Ll3RalGfXM — Danylo Mokryk (@DMokryk) February 17, 2023

