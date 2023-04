Grupa Polskiego Holdingu Hotelowego po raz kolejny we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych przekazała pomoc dla walczącej Ukrainy. Tym razem do obwodu lwowskiego trafił agregat prądotwórczy przekazany przed hotel z grupy PHH.

– Cieszę się, że jeszcze przed Prawosławnymi Świętami Wielkanocnymi, wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, dostarczyliśmy agregat prądotwórczy na Ukrainę. To urządzenie, które do tej pory było wykorzystywane w jednym z naszych hoteli, teraz będzie służyło w innym miejscu. Mamy nadzieję, że będzie to duża pomoc dla naszych ukraińskich przyjaciół, zwłaszcza, że w czasie wojny tego typu generatory są niezwykle pomocne, a często wręcz niezbędne do funkcjonowania – poinformował Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

– Jednym z naszych priorytetów jest wspieranie Ukrainy zmagającej się z rosyjską agresją. Od ponad roku stanowimy logistyczny HUB, dostarczając pomoc z całego świata, w tym przekazany przez Polski Holding Hotelowy agregat prądotwórczy. Cieszymy się, że przedstawiciele organizacji pozarządowych, prywatni darczyńcy i przedsiębiorcy tak chętnie pomagają naszym wschodnim sąsiadom. Zawsze aktywnie wspieramy wszystkich ofiarodawców naszymi zdolnościami logistycznymi w zakresie dotarcia z darami na Ukrainę. To nasza kolejna wspólna wysyłka pomocy wraz z Polskim Holdingiem Hotelowym, bardzo ważna, gdyż dotrze do potrzebujących w szczególnym czasie Świąt Wielkiej Nocy – czasie nowej nadziei na lepsze jutro – zaznaczył Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Do tej pory, dzięki wspólnym działaniom Grupy PHH z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, Fundacją PFR i Fundacją Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych “Kaganek” oraz Ukraińskiemu Stowarzyszeniu Hoteli i Kurortów (UHRA) na Ukrainę dotarło 17 transportów tirów z łóżkami polowymi, materacami, pościelą, meblami kuchennymi i domowymi oraz sprzętem AGD.

– Każda pomoc jest dla nas bardzo ważna. Tym razem pomoc w postaci agregatu prądotwórczego, który dla Ukrainców w trakcie wojny i w przerwach w dostawie prądu jest niezastąpiony. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom z Polski za przekazaną pomoc humanitarną. Dziękujemy Polakom, że po raz kolejny wyciągnęli pomocną dłoń do Ukrainy – podkreślił Ivan Loun z UHRA.

Grupa PHH od początku wybuchu wojny na Ukrainie zaangażowała się w szereg działań pomocowych dla ofiar wojny za wschodnią granicą. Podczas ostatniego roku najważniejsza pomoc dla Ukrainy to udostępnienie ponad 300 tys. noclegów dla osób z Ukrainy w hotelach i obiektach Grupy PHH. Ugoszczenie 20 tys. osób podczas Śniadań Wielkanocnych dla Ukrainy w hotelach i obiektach Grupy PHH oraz w innych miejscach w Polsce, dzięki współpracy z Caritas i innymi podmiotami z branży turystycznej. A także współorganizacja wraz z innymi partnerami 17 transportów tirów z darami na Ukrainę.

