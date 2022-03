Wojna w Ukrainie testem na wiarygodność wartości zapisanych w raportach ESG

Bardzo wiele firm solidarnie wycofało się z Rosji, ale niektóre zostały, powołując się na lojalność wobec rosyjskich klientów. Dotyka ich konsumencki hejt. Czy słusznie? Co, z punktu widzenia ładu korporacyjnego, jest poprawnym zachowaniem? Fot. unsplash.com (Tim Marshall).









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 25 mar 2022 14:03

Czy można dziś prowadzić społecznie odpowiedzialny biznes w Rosji? - Świat powiedział: sprawdzam. Do tej pory ciężko było zweryfikować deklaracje firm w zakresie dbałości o prawa człowieka. Rosyjska agresja na Ukrainę pokazała, na ile były one prawdziwe i czy marki - powołując się na różne wartości - są szczere i wiarygodne - tłumaczy Przemysław Oczyp, CEO Go Responsible.