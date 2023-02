Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił powództwo miasta w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki, na której stoją wolskie rotundy.

Wyrok pierwszej instancji w sprawie wolskich rotund zapadł 29 listopada 2021 roku.

Miasto domagało się zwrotu zabytku, ale sąd zdecydował, że tak się nie stanie.

Miasto złożyło apelację, którą sąd rozpatrywał od 19 stycznia 2023 roku.

Działka przy ul. Prądzyńskiego pozostaje w rękach rodziny Biernackich.

Dwie rotundy przy Prądzyńskiego na Woli powstały w 1888 roku. Przez lata służyły jako osłony dla znajdujących się w środku zbiorników gazu. Swoją rolę pełniły aż do 1978 roku. W 1991 nieruchomość trafiła w prywatne ręce.

Jak poinformował TVN24, batalia sądowa o użytkowanie wieczyste działki przy Prądzyńskiego ciągnie się od 2017 roku. Władze Woli zażądały rozwiązania umowy, tak by zabytkowe zbiorniki mogły wrócić do miasta. Urzędnicy przekonywali, że inwestor, czyli przedsiębiorca Marcin Biernacki oraz jego rodzina - mimo obowiązku, jaki nakłada umowa - nie dba o teren. Przez to wolskie rotundy - zamiast stanowić jedną z głównych atrakcji dzielnicy - stoją zaniedbane i opuszczone. Inwestorzy jednak nie wyrazili na to zgody. Sprawa trafiła do sądu.

