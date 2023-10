Koniec ciszy wyborczej. Znamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Są to wyniku pochodzące z ankiet zbieranych w trakcie głosowania. najprawdopodobniej, mimo procentowej przewagi PiS, to opozycja będzie miała sejmową większość.

Są pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych przekazane przez IPSOS.

Według exit poll do Sejmu wchodzi 5 partii z następującymi wstępnymi wynikami.

Ostateczne wyniki wyborów poznamy prawdopodobnie do wtorku.

Tusk: Wygrała demokracja! To jest koniec rządów PiS.

Kaczyński: To wielki sukces.

Prognozy exit poll potwierdza także drugie badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Według wstępnych danych frekwencja wyniosła 72,9 proc.

Do Sejmu wchodzi 5 partii z następującymi wstępnymi wynikami.

36,8 proc. Prawo i Sprawiedliwość, 31,6 proc. Koalicja Obywatelska, 8,6 proc. Lewica, 13,0 proc. Trzecia Droga, 6,2 proc. Konfederacja.

Wybory 2023. oprac. PropertyNews.pl

Wszystko wskazuje na to, że to opozycja demokratyczna przejmie rządy w Polsce, która według tych wyników ma 17 mandatów w Sejmie więcej, niż większość bezwzględna. Do większości konstytucyjnej brakuje jej 59 głosów.

Oto, jak rozkładają się głosy prawdopodobnej koalicji.

Wybory 2023. oprac. PropertyNews.pl

Te wyniki z nieco innymi składowymi potwierdza badanie OGB:

Prawo i Sprawiedliwość - 33,5 proc.

Koalicja Obywatelska - 31,4 proc.

Trzecia Droga - 13,9 proc.

Nowa Lewica - 9,8 proc.

Konfederacja - 7,7 proc.



To przekłada się następująco na podział mandatów:

Prawo i Sprawiedliwość - 178

Koalicja Obywatelska - 155

Trzecia Droga - 63

Nowa Lewica - 38

Konfederacja - 25

Oznaczałoby to, że opozycja miałaby razem nieco więcej mandatów - 256. A PiS, nawet z Konfederacją, maksymalnie 203.

- Mogę już chyba zaryzykować, że 15 października skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość- powiedział lider Polska 2050 Szymon Hołownia.

- Odbudujemy wspólnotę, uczynimy Polskę najsilniejszym państwem w Europie, ściągniemy środki z UE, zbudujemy siłę polskiej gospodarki. Bierzemy odpowiedzialność za Polskę - dodał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W wystąpieniu po ogłoszeniu wyników lider Konfederacji przyznał, że to porażka jego formacji i zapowiedział, że bierze odpowiedzialność za jej słaby wynik. - Nie ma co ukrywać, że ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik, ale się nie udało - przyznał Sławomir Mentzen.

Wcześniej pisaliśmy o frekwencji:

