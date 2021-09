XIII Europejski Kongres Gospodarczy za nami

Świat po pandemii, rozmowy o trendach przyszłości, najbardziej aktualne tematy i dogłębna analiza gospodarki – to bilans XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 6. European Tech and Start-up Days (20-22 września br.). Organizator, Grupa PTWP, planuje kolejną edycję największego spotkania biznesowego Europy Centralnej w dniach 25-27 kwietnia 2022 r.

XIII Europejski Kongres Gospodarczy i 6. European Tech and Start-up Days (20-22 września br.) w liczbach to: ponad 100 debat z udziałem 500 prelegentów w trakcie trzech dni, blisko 9 tys. zarejestrowanych uczestników, w tym 5,7 tys. biorących udział stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Sesje tematyczne i wydarzenia towarzyszące relacjonowali przedstawiciele ponad 100 tytułów medialnych. Kongresowe debaty zostały odtworzone w czasie rzeczywistym 290 tys. razy.

– Cieszy nas tak mocna reprezentacja prywatnego biznesu w XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym i 6. European Tech and Start-up Days. W organizację tegorocznej edycji włączyło się ponad 120 partnerów. Skala i zainteresowanie Kongresem pokazują, że jesteśmy na drodze do powrotu do normalności, jeśli chodzi o konferencje biznesowe i sektor wydarzeń. Chcemy i potrzebujemy spotkań bezpośrednich, podczas których nawiązujemy relacje, inicjujemy biznesy, poznajemy nowych ludzi, wykorzystujemy potencjał. Dlatego już teraz zapraszamy na XIV Europejski Kongres Gospodarczy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, w dniach 25-27 kwietnia 2022 roku – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Sesja inauguracyjna XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (20 września 2021 r.) poświęcona była gospodarce w czasie odbudowy, rozmowie o tym, jacy jesteśmy po pandemii, zmianach w społecznej świadomości, nowych modelach zachowań, globalnej i europejskiej geopolityce. Wśród wiodących nurtów XIII Europejskiego Kongresu znalazły się także m.in. zielona transformacja, Europejski Zielony Ład, międzynarodowy handel i relacje gospodarcze, cyfryzacja oraz konsument w czasach nowej normalności.

– Włączenie się w budowę gospodarki, która „rozwija się bez konieczności niszczenia planety”, może być korzystne dla wszystkich. By osiągnąć nasz cel, musimy działać wspólnie. Potrzebujemy przedsiębiorców, inwestorów, miast takich jak Katowice. Potrzebujemy odważnych pomysłów. Nie możemy dłużej opierać gospodarki na węglu – mówiła podczas otwarcia XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. – Pytanie, które przed nami stoi, to nie: czy dojdzie do transformacji gospodarki, ale jak możemy przyspieszyć ten proces – dodała.