Za nami posiedzenie ministrów ds. turystyki UE. Jakie są priorytety w turystyce w Polsce?

Wskazanie priorytetów w propozycjach zawartych w ścieżce transformacji dla europejskiej turystyki oraz przedstawienie rodzimych inicjatyw dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu turystyki – to główne tematy pierwszego w tym roku posiedzenia ministrów ds. turystyki UE. Spotkania miały miejsce 17-18 marca we francuskim Dijon. Polskę reprezentowała Magdalena Ryszkowska, Radca ds. Ekonomicznych w Ambasadzie RP we Francji.