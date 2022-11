Trzeci coroczny raport na temat różnorodności i inkluzywności wskazuje na postępy Zalando w zakresie włączenia społecznego według trendu “inclusive by design”.

W Zalando szczególną uwagę zwrócono na modę dla osób z niepełnosprawnościami (OZN).

Można się spodziewać, że oferta zostanie rozszerzona o produkty kosmetyczne.

Zalando opublikowało trzeci już, coroczny raport na temat implementowania celów biznesowych związanych z różnorodnością i inkluzywnością. Zadaniem raportu jest prześledzenie postępów w realizacji dwunastu zobowiązań zawartych w czterech filarów strategii do.Better: pracowników, kierownictwa, klientów oraz partnerów.

W związku z próbą włączania OZN w grono swoich klientów i klientek bardziej aktywnie Zalando wprowadziło tzw. modę adaptacyjną, która zawiera elementy pozwalające danemu produktowi dopasować się do indywidualnych potrzeb związanych z używaniem kul, wózka czy ortez. Marki, które zawierają tego typu odzież, to marki własne Zalando; Zign, Pier One, Anna Field, Yourturn i Even&Odd. Do grona firm oferujących odzież adaptacyjną dołączyło także Nike (buty adaptacyjne) oraz Tommy Hilfiger (linia Adaptive).

Zalando w ramach kontynuowania swoich kroków na ścieżce do powitania OZN w swojej grupie docelowej zostało partnerem Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w 2023 roku w Berlinie. Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando, powiedział, że "wprowadzając kolekcje adaptacyjne w ramach naszych marek własnych, mamy nadzieję przyczynić się do zmiany sytuacji i zaoferować naszym klientom zróżnicowany wybór stylowej mody, we wszystkich rozmiarach i w przystępnych cenach, którą znajdą w jednym miejscu. Chcemy uczyć się od społeczności osób z niepełnosprawnościami i inspirować naszych partnerów, żebyśmy mogli nadal razem budować pożądane doświadczenia dla naszych klientów z różnego rodzaju ograniczeniami i tym samym czynić modę jeszcze bardziej inkluzywną".

Na rynku już znajdują się kosmetyki dostosowane do potrzeb OZN, które umożliwiają dzięki często bardzo niewielkim modyfikacjom opakowań korzystanie z nich nawet przy problemach z motoryką czy wzrokiem. Przykładem są np. pomadki Maybelline Color Senastional dostosowane do osób z niepełnosprawnością wzroku; w zależności do wykończenia mają różną fakturę oprawek; gładką dla wykończenia lśniącego, i lekko teksturowaną dla wykończenia matowego. Herbal Essences na swoich butelkach z szamponami i odżywkami umieszcza wypukłe wzory (kropki i kreski), które umożliwiają rozpoznanie dotykiem, który produkt jest który.

Akcesoria do nakładania makijażu czy pielęgnacji skóry również mogą być dostosowane do potrzeb OZN; The Beachwaver ma w ofercie lokówkę, do której użycia wystarczy jedna ręka. Podobnie dostosowuje swoje produkty Foreo, którego szczoteczki soniczne pozwalają na postawienie ich na umywalce czy blacie na sztorc albo na płasko, dzięki czemu można nałożyć na nie żel lub piankę jedną ręką.

OZN będzie tylko przybywało, także w teoretyczny sposób — czyli już istniejące osoby potrzebujące dodatkowych rozwiązań będą po nie sięgać w większych liczbach, ponieważ nie tylko będą ośmielone rosnącą akceptacją społeczną, ale także dostępem do produktów dostosowanych do swoich potrzeb. Można się zatem spodziewać, że Zalando i inni gracze na rynku ecommerce włączą do oferty produkty z tzw. accessible design (zaprojektowane tak, by być łatwe do użycia dla jak największej możliwej liczby użytkowników).

