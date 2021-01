Zarobki lecą w dół w turystyce, gastronomii, hotelarstwie i retailu

Płace idą w górę w branży IT, budownictwie i nieruchomościach oraz e-commerce i digital marketingu. Za to w turystyce, gastronomii, hotelarstwie, retailu oraz produkcji seryjnej – zarobki lecą w dół.

Rok 2020 przyniósł wiele zmian – również w poziomie oferowanych wynagrodzeń. Część pracodawców była zmuszona uszczuplać swoje struktury, część wysyłała pracowników na przymusowe urlopy, zmniejszano wynagrodzenia lub wstrzymywano premie i bonusy.

Pierwszą falę zwolnień obserwowaliśmy głównie w: transporcie, branży turystycznej, Horeca, w usługach, szkoleniach, eventach. Przez wprowadzenie ograniczeń w handlu ucierpiała gastronomia, rozrywka i handel inny niż spożywczy. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie w tych sektorach pracodawcy decydowali się na zmniejszanie poziomu wynagrodzeń – czytamy w najnowszym raporcie płacowym Devire.

– Część firm zamrażała również wypłaty premii i bonusów. Wszystkie te działania miały na celu zmniejszenie bazy kosztowej w organizacjach. Pamiętajmy jednak, że presja płacowa w przypadku najbardziej pożądanych specjalizacji przybrała na sile, często również w firmach szukających w tym czasie oszczędności – wyjaśnia Dorota Hechner, manager pionu rekrutacji stałych w Devire.

W jakich branżach zarobki rosną najszybciej?

Dla wielu branż pandemia stała się katalizatorem zmian i mówi się, że to najbardziej skuteczny digital transformation manager, który zmobilizował do szybszego unowocześnienia biznesów, rozwoju kanału sprzedaży online i przeniesienia jeszcze większej części budżetów do internetu. Dorota Hechner z Devire potwierdza, że widać to szczególnie w rekrutacjach zlecanych przez pracodawców oraz wzroście poziomów wynagrodzeń.

Budowlanka nie ucierpiała



Wbrew początkowym prognozom, branża budowlana nie ucierpiała z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Już w pierwszym kwartale 2020 r. obserwowano bardzo duże zapotrzebowanie na kierowników projektu, kierowników budowy czy kosztorysantów branżowych (sanitarnych, elektrycznych, ogólnobudowlanych), zarówno w ujęciu kubaturowym, jak i w branży fitout. Ci specjaliści mogą spodziewać się atrakcyjnych wynagrodzeń w nadchodzących miesiącach.

Choć w połowie roku wiele procesów zostało wstrzymanych, to trend szybko się odwrócił. Wynikało to głównie z faktu, że firmy, które były w fazie realizacji, chciały wywiązać się z projektów i uniknąć większych opóźnień. Zwłaszcza wśród firm z branży generalnego wykonawstwa, a także deweloperów poszukujących najczęściej kierowników planowania i realizacji inwestycji czy kierowników robót i kosztorysantów branżowych.