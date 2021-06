Zmiany w zarządzie Allegro

Piotr Szybiak, z końcem września odejdzie z zarządu spółki Allegro.pl, należącej do Allegro. Na stanowisku zastąpi go Mittu Sridhara.

Do 30 września br. Piotr Szybiak pozostanie pracownikiem Allegro. Po tym terminie, przez 12 miesięcy pozostanie on do dyspozycji prezesa Allegro Francois Nuytsa oraz swojego następcy Mittu Sridhara. Pozwoli to na płynne przekazanie obowiązków.

