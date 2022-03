ZPPHiU organizuje zbiórkę powerbanków dla obywateli Ukrainy.

Zbiórki sprzętu prowadzone są w sklepach w całej Polsce. Oprócz pomocy rzeczowej, możliwa jest też wpłata na specjalne konto.

Powerbanki trafią do Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu, skąd przekazane zostaną dalej w głąb Ukrainy.

Moc w dosłownym rozumieniu, czyli energia do urządzeń osobistych to coś, czego bardzo brakuje, gdy ludzie funkcjonują przez wiele dni w warunkach wojennych bez dostępu do prądu. Brak możliwości skontaktowania się ze światem z powodu rozładowanego telefonu dramatycznie wpływa na morale walczących i pogarsza tragiczną już sytuację porozdzielanych rodzin.

Powerbanki przekazane zostaną w głąb dotkniętego wojną kraju

- To realna potrzeba, którą jesteśmy w stanie spełnić w prosty sposób, więc namawiamy do udziału w zbiórce. Zbieramy powerbanki, by tuż przy granicy polsko-ukraińskiej w Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu przepakować je, zaadresować i przekazać dalej w głąb Ukrainy – mówi Artur Kazienko, prezes Kazar Group, wiceprezes ZPPHiU, koordynator działań pomocowych w Przemyślu.

- Zbieramy nowe urządzenia, nieużywane i zapakowane wraz z niezbędnym kablem do ładowania. Nasi pracownicy w sklepach będą je doładowywać, oznaczać i przekazywać dalej, by jak najszybciej trafiły w ręce potrzebujących – wyjaśnia Artur Kazienko.

Zbiórki sprzętu prowadzone są w całej Polsce. Sklepy biorące udział w akcji będą oznaczone logo #Power4Ukraine. Oprócz pomocy rzeczowej, możliwa jest też wpłata na specjalne konto, z którego cała zebrana kwota przeznaczona zostanie na zakup kolejnych urządzeń.