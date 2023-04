McDonald's, Virgin, Carrefour - to tylko początek listy gigantów, którzy tną zatrudnienie. Kryzys związany z inflacją, zawirowaniami bankowymi, rosnącymi kosztami firm i produkcji wymusza zmiany strategii także na tych, którzy często dyktują warunki.

Zwolnienia dotyczą pracowników wielu szczebli i lokalizacji.

Im bardziej globalny zasięg interesów, tym większa topografia zwolnień.

Globalne i lokalne korporacje decydują się na zwolnienia licząc, że pomoże im to zamortyzować straty spowodowane kryzysem gospodarczym lub nietrafionymi inwestycjami.

Część zwolnień jest częścią strategii przygotowującej nowe inwestycje.

Allegro: kilkudziesięciu pracowników

Obecnie w grupie Allegro pracuje około 7000 osób. Z nieoficjalnych informacji PAP Biznes wynika, że zwolniono około 50 osób z Grupy Mall w Czechach. Pojawiają się także informacje o planach zwolnień w Polsce.

W rozmowie z PAP rzecznik Allegro mówi, że grupa przygotowuje się do startu modelu marketplace i strony allegro.cz na rynku czeskim i proces regionalnej integracji jest już bardzo zaawansowany. Po dokładnych analizach – zdecydowano się na zmiany organizacyjne w MALL-u.

Więcej w linku:

McDonald's: zwolnienia bez liczb

Amerykańska sieć fast foodów tymczasowo zamyka biura w USA. Zwolnienia mają objąć głównie pracowników korporacyjnych w USA i niektórych międzynarodowych. Fastfoodowy gigant zamknął w międzyczasie biura w USA, prosząc pracowników o pozostanie w domach, gdzie mają otrzymać informację o ewentualnym zwolnieniu wirtualnie.

Zwolnienia planowane przez fast-foodową korporację są częścią szerszej strategii restrukturyzacji firmy. Jeszcze w styczniu CEO McDonald's, Chris Kempczinski zapowiadał cięcia kosztów i zmiany kadrowe, jakie nastapią w kwietniu. Dodał, że niektóre miejsca pracy mogą zostać albo przeniesione, albo całkowicie zlikwidowane.

McDonald's zatrudnia ponad 150 tys. osób na całym świecie na stanowiskach korporacyjnych i w swoich restauracjach. Firma nie podała dotąd, jak wiele osób ma stracić prace.

Więcej w linku:

Amazon: 27 tys. pracowników

Amazon zwolnił 18 tys. osób, ale to nie koniec. Korporacja szykuje kolejną redukcję - pracę ma stracić 9 tys. osób. Zwolnienia dotkną najmocniej takich pionów jak przetwarzanie w chmurze Amazon, reklama, zasoby ludzkie i transmisje na żywo na Twitchu.

Firma wstrzymała także budowę trzech biurowców oraz centrum konferencyjnego Helix. Decyzja wiąże się z nie tylko z największą w historii firmy redukcją etatów, ale również ponowną oceną potrzeb biurowych pod kątem pracy zdalnej.

Amazon ​​zamknie także niektóre sklepy Go i supermarkety Fresh.

Więcej w linku:

Virgin: ponad 630 pracowników

Virgin Orbit Holdings Inc. złożyła złożyła 4 kwietnia wniosek o upadłość. Firma związana z brytyjskim miliarderem Richardem Bransonem została zmuszona do zwolnienia aż 85 proc. personelu. Wcześniej firma poinformowała jedynie o zawieszeniu działalności.

Wniosek o upadłość został złożony po tym szósta misja Virgin Orbit rakietą LauncherOne nie dotarła na orbitę i wysłała ładunek amerykańskich i brytyjskich satelitów wywiadowczych do oceanu. Reuters powiadomił, że Virgin Orbit starała się znaleźć nowe fundusze po awarii rakiety, wstrzymując działalność i zwalniając prawie wszystkich pracowników, aby zaoszczędzić pieniądze.

Więcej w linku:

Carrefour: 160 pracowników

Francuski potentat zgłosił zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych i zamyka trzy supermarkety oraz ponad 20 sklepów z szyldem Galerie Alkoholi. Pracę straci ok. 160 pracowników.

W styczniu Carrefour zgłosił do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, którymi objęte zostanie łącznie maksymalnie 165 osób. Sieć nie będzie w stanie zaoferować wszystkim pracownikom z zamykanych sklepów pracy w innych lokalizacjach.

Więcej w linku:

Accenture: 19 tys. pracowników

Accenture zamierza zwolnić 19 tys. osób. To jedna z największych, globalnych firm konsultingowych. Na koszty odpraw przeznaczy 1,2 mld USD. W Polsce Accenture zatrudnia 7,6 tys. osób i prowadzi biura w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach.

Ponad połowa redukcji etatów dotknie pracowników, którzy pracują w funkcjach korporacyjnych, ale nie pracują bezpośrednio dla klientów.

Jak podaje Accenture w komunikacie, grupa poinformowała, że spodziewa się ponieść łączne koszty odpraw pracowniczych w wysokości 1,2 mld USD i kolejne 300 mln USD z „konsolidacji powierzchni biurowej”.

Więcej w linku:

Disney: 7 tys. pracowników

Również The Walt Disney Company poinformowała, że szuka oszczędności i w związku z tym planuje zwolnić 7 tys. pracowników. Zwolnienia 3,6 proc. personelu są częścią planu minimalizacji kosztów, który ma przynieść firmie 5,5 mld dolarów oszczędności.

Więcej w linku:

Walmart: setki pracowników

Amerykańska sieć supermarketów zwalnia setki pracowników w obiektach handlu internetowego w całym kraju. Ten amerykański gigant wielkopowierzchniowy chce tym sposobem przygotować się na trudniejszy rok.

Rzecznik Walmart potwierdził, że firma redukuje zatrudnienie w centrach logistycznych. W oświadczeniu firma stwierdziła, że ​​dokonała cięć „aby lepiej przygotować się na przyszłe potrzeby klientów”.

Według stacji CNBC sieć zmniejsza liczbę pracowników, ponieważ obawia się spadku sprzedaży. Inflacja utrudnia sprzedaż towarów, szczególnie po wybuchu wydatków spowodowanym pandemią.

Więcej w linku:

Ford: 3,4 tys. pracowników

Motoryzacyjny kolos zapowiedział zwolnienia w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. W sumie obejmą 3,4 tys. pracowników. Wcześniej firma powiadomiła związki zawodowe o zamiarze "głębokiej restrukturyzacji operacji".

Obecne zwolnienia związane są z zakończeniem produkcji modeli Galaxy i S-Max, których ostatnie egzemplarze zjadą z taśmy w kwietniu tego roku.

Associated Press zwraca uwagę na ostrą konkurencję pomiędzy firmami samochodowymi, spowodowaną przechodzeniem od aut spalinowych do elektrycznych, co mogło przyczynić się do planów restrukturyzacji zatrudnienia.

Więcej w linku:

Stellantis: 300 osób

Zwolnienia dotykają także lokalnych firm. Rozpoczęły się zwolnienia grupowe w fabryce Stellantis FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej. Większość zdolności produkcyjnych zakładu ma zostać zlikwidowana w ciągu najbliższych 2-3 lat. W wyniku zaplanowanych grupowych zwolnień stracić pracę ma łącznie około 300 osób.

Część pracowników z Bielska Białej otrzyma możliwość przejścia do pracy do zakładów w Tychach lub w Gliwicach, gdzie budowane są m.in. Fiaty 500 i Jeepy Avenger.

Więcej w linku:

Signify: 370 pracowników

Dawniej Philips Lighting, obecnie pod szyldem Signify. Firma działająca na terenie Wielkopolski przeprowadzi redukcję zatrudnienia. Fabryka oświetlenia w Pile zwalnia 370 osób.

Firma tłumaczy decyzję o zwolnieniach zmianami technologicznymi, które wiążą się z ograniczeniem stanowisk pracy, a także z mniejszym zapotrzebowaniem klientów na tradycyjne systemy oświetleniowe.

Więcej w linku:

IT zwalnia, ale większość firm branży planuje rekrutacje

Według raportu w drugim kwartale 2023 roku 19 proc. pracodawców z branży IT w Polsce mówi o konieczności zwolnień, a 27 proc. z nich chce powiększać swoje zespoły.

Niemal połowa (46 proc.) firm z obszaru nowych technologii nie przewiduje żadnych zmian personalnych w nadchodzących miesiącach, a 8 proc. organizacji nie zna planów rekrutacyjnych na najbliższy czas.

Więcej w linku:

Polski rynek zatrudnienia 2023

28 proc. pracodawców w Polsce chce w II kwartale br. pozyskiwać nowych pracowników, 19 proc. planuje redukcje stanowisk, a 49 proc. firm nie przewiduje zmiany poziomu zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę dane dla regionów Polski, najwięcej nowych pracowników chcą pozyskiwać firmy zlokalizowane na północnym-zachodzie.

Więcej w linku:

