Chociaż Polski Ład wprowadził rewolucję w podatkach już w 2022 r., to niektóre zmiany zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 r. Nowe przepisy komentują Łukasz Bączyk, Head of Tax i Agata Bienia, Tax Consultant, ASB Tax.

Zmiany podatkowe od 1 stycznia 2023 r. – amortyzacja budynków mieszkalnych oraz opodatkowanie najmu osób fizycznych.

Polski Ład od nowego roku wyłączy możliwość amortyzacji nieruchomości mieszkalnych oraz możliwość stosowania opodatkowania według zasad ogólnych do przychodów z najmu u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wprowadzone przepisy wpłyną negatywnie na obciążenia podatkowe właścicieli oraz dzierżawców budynków oraz lokali mieszkalnych.

Zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu umożliwia zapłacenie niższego podatku, gdyż podatek jest obliczany od kwoty przychodu pomniejszonej o koszty jego uzyskania. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów amortyzacja nieruchomości mieszkalnych jest nieuzasadniona, gdyż wartość nieruchomości z czasem rośnie, więc nie ma potrzeby amortyzowania kosztów naturalnego zużywania się lokalu lub budynku.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami od 1 stycznia 2023 r. amortyzacji nie będą podlegać: budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Podejście organów podatkowych

W związku z nowymi przepisami podatnicy występują do organów podatkowych o wyjaśnienie licznych wątpliwości. Przykładowo, o interpretację indywidualną (sygn. 0115- KDIT3.4011.287.2022.2.JŁ), wystąpił podatnik działający w branży nieruchomościowej, który amortyzuje nieruchomości mieszkalne metodę liniową według stawki 1,5 %. Podatnik chciał dokonać korekty za poprzednie lata podatkowe poprzez zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji na poziomie 10%. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się jednak z podatnikiem uznając, że wybór metody amortyzacji musi nastąpić jeszcze przed jej rozpoczęciem, natomiast nie istnieje możliwość zmiany metody amortyzacji już po jej rozpoczęciu. Wskazać należy, że co do zasady zmiana stawek amortyzacyjnych w ramach metody liniowej jest technicznie możliwa za poprzednie lata. Jednak w ramach metody liniowej nie ma możliwości wybrania 10% stawki amortyzacji budynków mieszkalnych. Tym samym, organy podatkowe nie zgadzają się na wsteczne zwiększenie wysokości odpisów amortyzacyjnych poprzez zmianę metody amortyzacji z liniowej na indywidualną.

Zgodnie z interpretacją indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.622.2021.2.BK, wyłączenie amortyzacji z kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2023 r. obejmie również tzw. inwestycje w obcych budynkach i lokalach mieszkalnych. Spółka zajmująca się wynajmem nieruchomości wystąpiła z wnioskiem o interpretację w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od dzierżawionej nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w której dokonała inwestycji budowlanej w celu przystosowania jej do prowadzonej działalności. Zgodnie ze stanowiskiem Spółki, odpisy amortyzacyjne od inwestycji w obcym środku trwałym będą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodu. Z takim stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznając, że jeśli z prawa do amortyzacji nie może skorzystać podatnik będący właścicielem budynku mieszkalnego, to amortyzacji nie podlegają również nakłady inwestycyjne poniesione przez podatnika niebędącego właścicielem takiego budynku mieszkalnego.

Opodatkowanie najmu osób fizycznych

Od 1 stycznia 2023 r. zmieni się również sposób opodatkowania najmu osób fizycznych – nie prowadzących w tym zakresie działalności gospodarczej. Dotychczas podatnik miał wybór pomiędzy: opodatkowaniem przychodów z najmu ryczałtem i opodatkowaniem dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) z najmu według skali podatkowej na zasadach ogólnych.

Od 1 stycznia 2023 r. jedyną dopuszczalną formą opodatkowania najmu osób fizycznych będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że wynajmujący nie odliczą już żadnych kosztów – w tym również wydatków na nabycie lokali mieszkalnych, rozliczanych poprzez odpisy amortyzacyjne. Stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc. do kwoty 100 tys. zł rocznych przychodów oraz 12,5 proc. od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł przychodów.

Istnieje możliwość obniżenia opodatkowanego przychodu poprzez odpowiednio skonstruowaną umowę najmu. W przypadku wydzielenia z opłaty za najem, opłat za media i czynsz, wynajmujący płaciłby niższy podatek, gdyż opodatkowaniu nie podlegałyby kwota opłat za media i czynsz. Osoby fizyczne wynajmujące nieruchomości mogą rozważyć również rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, która umożliwi odliczanie kosztów związanych z jej prowadzeniem. Wskazać należy, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z wieloma obciążeniami publicznoprawnymi (podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), więc nie zawsze będzie to korzystne rozwiązanie.

Podsumowanie

Wprowadzone przepisy wpłyną negatywnie na obciążenia podatkowe właścicieli oraz dzierżawców budynków oraz lokali mieszkalnych. W najbardziej niekorzystnej sytuacji są podmioty, które zakupiły lokalne i budynki mieszkalne pod wynajem lub poniosły wysokie koszty związane np. z modernizacją nieruchomości. Wprowadzone zmiany spowodują, że poniesione wydatki nie będą mogły zostać odliczone od przychodu jako odpisy amortyzacyjne. Zapewne ciężar wyższych podatków zostanie przerzucony na najemców. Wynajmujący, chcąc zrekompensować sobie wyższe obciążenia podatkowe, zapewne będą podnosić opłaty za najem. Tym samym przewidujemy, że wprowadzone zmiany będą miał negatywny wpływ na rynek nieruchomości mieszkalnych w Polsce.

